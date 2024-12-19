GamesPad 圖標

GamesPad 價格 (GMPD)

USD

GamesPad (GMPD) 實時價格圖表

$0.00554014
$0.00554014$0.00554014
-2.00%(1D)

今天 GamesPad (GMPD) 的價格

今天 GamesPad (GMPD) 的實時價格爲 0.00553182 USD。目前其市值爲 $ 352.94K USD。GMPD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GamesPad 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.48 USD
- GamesPad 當天價格變化爲 -2.19%
- 其循環供應量爲 63.71M USD

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GamesPad (GMPD) 價格表現 USD

今天內，GamesPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00012392469097649
在過去30天內，GamesPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0049895721
在過去60天內，GamesPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0045507909
在過去90天內，GamesPad 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019770303049374738

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00012392469097649-2.19%
30天$ +0.0049895721+90.20%
60天$ +0.0045507909+82.27%
90天$ +0.0019770303049374738+55.62%

GamesPad (GMPD) 價格分析

GamesPad 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.004808
$ 0.004808$ 0.004808

$ 0.0056605
$ 0.0056605$ 0.0056605

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

+0.18%

-2.19%

+68.31%

GamesPad (GMPD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 352.94K
$ 352.94K$ 352.94K

$ 13.48
$ 13.48$ 13.48

63.71M
63.71M 63.71M

什麼是GamesPad (GMPD)

GamesPad brings together all aspects of gaming, NFT, and the metaverse. It’s a holistic and chain-agnostic ecosystem where impactful crypto gaming concepts come to reality.

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GamesPad (GMPD) 資源

官網

大家還在問：關於 GamesPad (GMPD) 的其他問題

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GMPD 兌換爲當地貨幣

1 GMPD 兌換 AUD
A$0.0087955938
1 GMPD 兌換 GBP
0.0043701378
1 GMPD 兌換 EUR
0.0053105472
1 GMPD 兌換 USD
$0.00553182
1 GMPD 兌換 MYR
RM0.02489319
1 GMPD 兌換 TRY
0.1941115638
1 GMPD 兌換 JPY
¥0.8708744226
1 GMPD 兌換 RUB
0.5752539618
1 GMPD 兌換 INR
0.4708132002
1 GMPD 兌換 IDR
Rp90.6855592608
1 GMPD 兌換 PHP
0.3268199256
1 GMPD 兌換 EGP
￡E.0.2816249562
1 GMPD 兌換 BRL
R$0.034020693
1 GMPD 兌換 CAD
C$0.0079105026
1 GMPD 兌換 BDT
0.6611078082
1 GMPD 兌換 NGN
8.5897547778
1 GMPD 兌換 UAH
0.2322258036
1 GMPD 兌換 VES
Bs0.276591
1 GMPD 兌換 PKR
Rs1.5395608242
1 GMPD 兌換 KZT
2.902269363
1 GMPD 兌換 THB
฿0.1913456538
1 GMPD 兌換 TWD
NT$0.180613923
1 GMPD 兌換 CHF
Fr0.0049233198
1 GMPD 兌換 HKD
HK$0.0429822414
1 GMPD 兌換 MAD
.د.م0.0554841546