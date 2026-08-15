Games for a Living 今日價格

Games for a Living (GFAL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 GFAL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GFAL。

Games for a Living 目前市值在 $ 5,365,324 排名第 #-，流通供應量為 5.25B GFAL。過去 24 小時內，GFAL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04868205，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GFAL 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -6.60%。過去一天，總交易量達到 $ 835.84。

Games for a Living（GFAL）市場資訊

市值 $ 5.37M$ 5.37M $ 5.37M 成交量（24H） $ 835.84$ 835.84 $ 835.84 完全稀釋市值 $ 7.55M$ 7.55M $ 7.55M 流通量 5.25B 5.25B 5.25B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Games for a Living 的目前市值為 $ 5.37M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 835.84。GFAL 的流通量為 5.25B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.55M。