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Games for a Living 目前實時價格為 0 USD。GFAL 市值為 5,365,324 USD。追蹤台灣的 GFAL 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Games for a Living 目前實時價格為 0 USD。GFAL 市值為 5,365,324 USD。追蹤台灣的 GFAL 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Games for a Living 價格 (GFAL)

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1 GFAL 兌換為 USD 的實時價格：

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Games for a Living (GFAL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 11:14:07 (UTC+8)

Games for a Living 今日價格

Games for a Living (GFAL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 GFAL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GFAL。

Games for a Living 目前市值在 $ 5,365,324 排名第 #-，流通供應量為 5.25B GFAL。過去 24 小時內，GFAL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04868205，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，GFAL 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -6.60%。過去一天，總交易量達到 $ 835.84

Games for a Living（GFAL）市場資訊

$ 5.37M
$ 5.37M$ 5.37M

$ 835.84
$ 835.84$ 835.84

$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M

5.25B
5.25B 5.25B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Games for a Living 的目前市值為 $ 5.37M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 835.84。GFAL 的流通量為 5.25B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.55M

Games for a Living 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
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24H最低價
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24H最高價

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$ 0$ 0

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$ 0.04868205$ 0.04868205

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-0.00%

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Games for a Living（GFAL）價格歷史 USD

今天內，Games for a Living 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Games for a Living 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，Games for a Living 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Games for a Living 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.58%
30天$ 0-25.75%
60天$ 0-41.49%
90天$ 0--

Games for a Living 的價格預測

Games for a Living（GFAL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GFAL 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Games for a Living (GFAL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Games for a Living 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Games for a Living 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Games for a Living 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GFAL 2026–2027 年價格的預測。

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Games for a Living (GFAL) 資源

白皮書
官網

類別 :

BNB Chain EcosystemGaming (GameFi)NFT

關於 Games for a Living

Games for a Living 的當前市場價格是多少？

Games for a Living 的估值為 NT$，過去 24 小時內變動了 -1.58%。這反映了全球加密貨幣市場上最新供需狀況。

GFAL 有多少獨特持有者？

區塊鏈上有 -- 個持有者，這體現了 GFAL 的分佈情況與社群採用程度。持有者數量持續增加，通常被視為網絡參與度增強或長期興趣提升的信號。

Games for a Living 在其原生區塊鏈上的活躍程度如何？

作為 -- 上的代幣，其活躍程度受錢包互動、網路手續費、抵押行為及智能合約使用情況影響。活躍度升高可能與更高的交易量或新興生態系統發展相關。

GFAL 的總流通供應量是多少？

目前流通供應量為 5253416643.0，這直接影響代幣的稀缺性與估值。供應量變化可能由發行、銷毀或解鎖時間表所導致。

Games for a Living 的 24 小時交易量是多少？

Games for a Living 在過去一天內產生了 NT$-- 的交易量，這顯示了該資產的交易活躍程度及其流動性深度。

GFAL 相較於 Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn 競品表現如何？

與 Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn 分類中的其他資產相比，GFAL 的勢頭受到市場情緒、投資者採用情況以及與 -- 相關的區塊鏈指標影響。

人們還問：關於Games for a Living的其他問題

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Games for a Living（GFAL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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