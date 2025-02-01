GAMER 圖標

GAMER 價格 (GMR)

USD

GAMER (GMR) 實時價格圖表

$0.00252253
$0.00252253$0.00252253
-1.20%(1D)

今天 GAMER (GMR) 的價格

今天 GAMER (GMR) 的實時價格爲 0.00252242 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GMR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GAMER 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.23K USD
- GAMER 當天價格變化爲 -1.32%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 GMR兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GMR 價格信息的首選平臺。

GAMER (GMR) 價格表現 USD

今天內，GAMER 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GAMER 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006660402
在過去60天內，GAMER 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003291049
在過去90天內，GAMER 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005845744495786964

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.32%
30天$ -0.0006660402-26.40%
60天$ -0.0003291049-13.04%
90天$ -0.0005845744495786964-18.81%

GAMER (GMR) 價格分析

GAMER 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0023546
$ 0.0023546$ 0.0023546

$ 0.00255635
$ 0.00255635$ 0.00255635

$ 0.213187
$ 0.213187$ 0.213187

-0.10%

-1.32%

-12.67%

GAMER (GMR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.23K
$ 13.23K$ 13.23K

0.00
0.00 0.00

什麼是GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

GAMER (GMR) 資源

官網

大家還在問：關於 GAMER (GMR) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GMR 兌換爲當地貨幣

1 GMR 兌換 AUD
A$0.0040106478
1 GMR 兌換 GBP
0.002017936
1 GMR 兌換 EUR
0.002396299
1 GMR 兌換 USD
$0.00252242
1 GMR 兌換 MYR
RM0.011224769
1 GMR 兌換 TRY
0.0904035328
1 GMR 兌換 JPY
¥0.3904453918
1 GMR 兌換 RUB
0.2486097152
1 GMR 兌換 INR
0.2182397784
1 GMR 兌換 IDR
Rp41.3511409248
1 GMR 兌換 PHP
0.1472336554
1 GMR 兌換 EGP
￡E.0.1267011566
1 GMR 兌換 BRL
R$0.0147057086
1 GMR 兌換 CAD
C$0.0036070606
1 GMR 兌換 BDT
0.3074577738
1 GMR 兌換 NGN
3.8986271278
1 GMR 兌換 UAH
0.1051344656
1 GMR 兌換 VES
Bs0.14377794
1 GMR 兌換 PKR
Rs0.7034020412
1 GMR 兌換 KZT
1.3062604212
1 GMR 兌換 THB
฿0.0848037604
1 GMR 兌換 TWD
NT$0.082735376
1 GMR 兌換 CHF
Fr0.002270178
1 GMR 兌換 HKD
HK$0.0196496518
1 GMR 兌換 MAD
.د.م0.0252998726