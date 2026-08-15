GameGPT 今日價格

GameGPT (DUEL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 DUEL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DUEL。

GameGPT 目前市值在 $ 66,964 排名第 #-，流通供應量為 8.35B DUEL。過去 24 小時內，DUEL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03294884，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DUEL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.50%。過去一天，總交易量達到 --。

GameGPT（DUEL）市場資訊

市值 $ 66.96K$ 66.96K $ 66.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 55,983,487,644.93T$ 55,983,487,644.93T $ 55,983,487,644.93T 流通量 8.35B 8.35B 8.35B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

GameGPT 的目前市值為 $ 66.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUEL 的流通量為 8.35B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55,983,487,644.93T。