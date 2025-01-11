GameFi X 圖標

GameFi X 價格 (GFX)

USD

GameFi X (GFX) 實時價格圖表

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+0.20%(1D)

今天 GameFi X (GFX) 的價格

今天 GameFi X (GFX) 的實時價格爲 0.01281053 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GameFi X 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.52 USD
- GameFi X 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GameFi X (GFX) 價格表現 USD

今天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044662337
在過去60天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048479516
在過去90天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005806840447644426

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.23%
30天$ -0.0044662337-34.86%
60天$ -0.0048479516-37.84%
90天$ -0.005806840447644426-31.19%

GameFi X (GFX) 價格分析

GameFi X 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01274579
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$ 0.198042
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+0.35%

+0.23%

-3.78%

GameFi X (GFX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 27.52
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什麼是GameFi X (GFX)

GamefiX: A social AI powered platform connecting Web2 users to Web3 multi-chain gaming, with its debut game ZoomManor enabling integration with BRC20 assets. ZoomManor is a Farm management and Home building. A large-scale guild battle game built on XLayer and BSC chain

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GameFi X (GFX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 GameFi X (GFX) 的其他問題

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GFX 兌換爲當地貨幣

1 GFX 兌換 AUD
A$0.0207530586
1 GFX 兌換 GBP
0.0103765293
1 GFX 兌換 EUR
0.0124262141
1 GFX 兌換 USD
$0.01281053
1 GFX 兌換 MYR
RM0.0575192797
1 GFX 兌換 TRY
0.4537489726
1 GFX 兌換 JPY
¥2.0198362651
1 GFX 兌換 RUB
1.3019341639
1 GFX 兌換 INR
1.1041395807
1 GFX 兌換 IDR
Rp210.0086549232
1 GFX 兌換 PHP
0.75582127
1 GFX 兌換 EGP
￡E.0.6473160809
1 GFX 兌換 BRL
R$0.0784004436
1 GFX 兌換 CAD
C$0.0184471632
1 GFX 兌換 BDT
1.5626284494
1 GFX 兌換 NGN
19.8611895014
1 GFX 兌換 UAH
0.5416292084
1 GFX 兌換 VES
Bs0.67895809
1 GFX 兌換 PKR
Rs3.5673482891
1 GFX 兌換 KZT
6.760116681
1 GFX 兌換 THB
฿0.4442691804
1 GFX 兌換 TWD
NT$0.4241566483
1 GFX 兌換 CHF
Fr0.0116575823
1 GFX 兌換 HKD
HK$0.0996659234
1 GFX 兌換 MAD
.د.م0.1286177212