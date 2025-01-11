GameFi X 價格 (GFX)
今天 GameFi X (GFX) 的實時價格爲 0.01281053 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GFX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GameFi X 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 27.52 USD
- GameFi X 當天價格變化爲 +0.23%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044662337。
在過去60天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048479516。
在過去90天內，GameFi X 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005806840447644426。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.23%
|30天
|$ -0.0044662337
|-34.86%
|60天
|$ -0.0048479516
|-37.84%
|90天
|$ -0.005806840447644426
|-31.19%
GameFi X 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.35%
+0.23%
-3.78%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GamefiX: A social AI powered platform connecting Web2 users to Web3 multi-chain gaming, with its debut game ZoomManor enabling integration with BRC20 assets. ZoomManor is a Farm management and Home building. A large-scale guild battle game built on XLayer and BSC chain
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|1 GFX 兌換 AUD
A$0.0207530586
|1 GFX 兌換 GBP
￡0.0103765293
|1 GFX 兌換 EUR
€0.0124262141
|1 GFX 兌換 USD
$0.01281053
|1 GFX 兌換 MYR
RM0.0575192797
|1 GFX 兌換 TRY
₺0.4537489726
|1 GFX 兌換 JPY
¥2.0198362651
|1 GFX 兌換 RUB
₽1.3019341639
|1 GFX 兌換 INR
₹1.1041395807
|1 GFX 兌換 IDR
Rp210.0086549232
|1 GFX 兌換 PHP
₱0.75582127
|1 GFX 兌換 EGP
￡E.0.6473160809
|1 GFX 兌換 BRL
R$0.0784004436
|1 GFX 兌換 CAD
C$0.0184471632
|1 GFX 兌換 BDT
৳1.5626284494
|1 GFX 兌換 NGN
₦19.8611895014
|1 GFX 兌換 UAH
₴0.5416292084
|1 GFX 兌換 VES
Bs0.67895809
|1 GFX 兌換 PKR
Rs3.5673482891
|1 GFX 兌換 KZT
₸6.760116681
|1 GFX 兌換 THB
฿0.4442691804
|1 GFX 兌換 TWD
NT$0.4241566483
|1 GFX 兌換 CHF
Fr0.0116575823
|1 GFX 兌換 HKD
HK$0.0996659234
|1 GFX 兌換 MAD
.د.م0.1286177212