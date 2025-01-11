GameFantasyStar 圖標

GameFantasyStar 價格 (GFS)

USD

GameFantasyStar (GFS) 實時價格圖表

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-6.70%(1D)

今天 GameFantasyStar (GFS) 的價格

今天 GameFantasyStar (GFS) 的實時價格爲 0.02038593 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GFS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GameFantasyStar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 96.36 USD
- GameFantasyStar 當天價格變化爲 -6.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GameFantasyStar (GFS) 價格表現 USD

今天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00148142404266003
在過去30天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053697599
在過去60天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0064276368
在過去90天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00994083437277781

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00148142404266003-6.77%
30天$ -0.0053697599-26.34%
60天$ -0.0064276368-31.52%
90天$ -0.00994083437277781-32.77%

GameFantasyStar (GFS) 價格分析

GameFantasyStar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02016562
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$ 0.02263755
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$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

-6.07%

-6.77%

-20.57%

GameFantasyStar (GFS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 96.36
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什麼是GameFantasyStar (GFS)

StarCrazy is a play-to-earn, NFT game built on the IoTex blockchain. GFS is the governance token of StarCrazy Game. 100% of the tokens are game-generated. GFS is mainly used for in-game DAO governance, in-game bonus rewards, and ability to participate in-game payments.

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GameFantasyStar (GFS) 資源

官網

大家還在問：關於 GameFantasyStar (GFS) 的其他問題

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GFS 兌換爲當地貨幣

1 GFS 兌換 AUD
A$0.0330252066
1 GFS 兌換 GBP
0.0165126033
1 GFS 兌換 EUR
0.0197743521
1 GFS 兌換 USD
$0.02038593
1 GFS 兌換 MYR
RM0.0915328257
1 GFS 兌換 TRY
0.7220696406
1 GFS 兌換 JPY
¥3.2142495831
1 GFS 兌換 RUB
2.0718220659
1 GFS 兌換 INR
1.7570633067
1 GFS 兌換 IDR
Rp334.1955202992
1 GFS 兌換 PHP
1.20276987
1 GFS 兌換 EGP
￡E.1.0301010429
1 GFS 兌換 BRL
R$0.1247618916
1 GFS 兌換 CAD
C$0.0293557392
1 GFS 兌換 BDT
2.4866757414
1 GFS 兌換 NGN
31.6059381534
1 GFS 兌換 UAH
0.8619171204
1 GFS 兌換 VES
Bs1.08045429
1 GFS 兌換 PKR
Rs5.6768699271
1 GFS 兌換 KZT
10.757655261
1 GFS 兌換 THB
฿0.7069840524
1 GFS 兌換 TWD
NT$0.6749781423
1 GFS 兌換 CHF
Fr0.0185511963
1 GFS 兌換 HKD
HK$0.1586025354
1 GFS 兌換 MAD
.د.م0.2046747372