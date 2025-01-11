GameFantasyStar 價格 (GFS)
今天 GameFantasyStar (GFS) 的實時價格爲 0.02038593 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GFS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GameFantasyStar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 96.36 USD
- GameFantasyStar 當天價格變化爲 -6.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00148142404266003。
在過去30天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0053697599。
在過去60天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0064276368。
在過去90天內，GameFantasyStar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00994083437277781。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00148142404266003
|-6.77%
|30天
|$ -0.0053697599
|-26.34%
|60天
|$ -0.0064276368
|-31.52%
|90天
|$ -0.00994083437277781
|-32.77%
GameFantasyStar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-6.07%
-6.77%
-20.57%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
StarCrazy is a play-to-earn, NFT game built on the IoTex blockchain. GFS is the governance token of StarCrazy Game. 100% of the tokens are game-generated. GFS is mainly used for in-game DAO governance, in-game bonus rewards, and ability to participate in-game payments.
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|1 GFS 兌換 AUD
A$0.0330252066
|1 GFS 兌換 GBP
￡0.0165126033
|1 GFS 兌換 EUR
€0.0197743521
|1 GFS 兌換 USD
$0.02038593
|1 GFS 兌換 MYR
RM0.0915328257
|1 GFS 兌換 TRY
₺0.7220696406
|1 GFS 兌換 JPY
¥3.2142495831
|1 GFS 兌換 RUB
₽2.0718220659
|1 GFS 兌換 INR
₹1.7570633067
|1 GFS 兌換 IDR
Rp334.1955202992
|1 GFS 兌換 PHP
₱1.20276987
|1 GFS 兌換 EGP
￡E.1.0301010429
|1 GFS 兌換 BRL
R$0.1247618916
|1 GFS 兌換 CAD
C$0.0293557392
|1 GFS 兌換 BDT
৳2.4866757414
|1 GFS 兌換 NGN
₦31.6059381534
|1 GFS 兌換 UAH
₴0.8619171204
|1 GFS 兌換 VES
Bs1.08045429
|1 GFS 兌換 PKR
Rs5.6768699271
|1 GFS 兌換 KZT
₸10.757655261
|1 GFS 兌換 THB
฿0.7069840524
|1 GFS 兌換 TWD
NT$0.6749781423
|1 GFS 兌換 CHF
Fr0.0185511963
|1 GFS 兌換 HKD
HK$0.1586025354
|1 GFS 兌換 MAD
.د.م0.2046747372