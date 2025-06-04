GameCredits 圖標

GameCredits 價格 (GAME)

USD

GameCredits (GAME) 實時價格圖表

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$0.00124566$0.00124566
+2.50%(1D)

今天 GameCredits (GAME) 的價格

今天 GameCredits (GAME) 的實時價格爲 0.00124566 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GAME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GameCredits 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- GameCredits 當天價格變化爲 +2.60%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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GameCredits (GAME) 價格表現 USD

今天內，GameCredits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，GameCredits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003354968
在過去60天內，GameCredits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000144599
在過去90天內，GameCredits 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003044755958205655

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.60%
30天$ -0.0003354968-26.93%
60天$ +0.0000144599+1.16%
90天$ +0.0003044755958205655+32.35%

GameCredits (GAME) 價格分析

GameCredits 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00120805
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$ 0.00126675
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$ 6.67
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-0.41%

+2.60%

-3.58%

GameCredits (GAME) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是GameCredits (GAME)

The GAME Credits platform is a decentralized suite of unique tools that turns any game into a blockchain game. The platform seamlessly plugs into any online game via GAME Credits easy to use RESTful API suite and robust SDK. Offering an all-in-one solution, the GAME Credits platform delivers the following features to every online game in the world: GAME Foundry, GAME Rewards, GAME Tournament, and GAME Exchange.

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GameCredits (GAME) 資源

官網

大家還在問：關於 GameCredits (GAME) 的其他問題

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GAME 兌換爲當地貨幣

1 GAME 兌換 VND
32.7795429
1 GAME 兌換 AUD
A$0.0019183164
1 GAME 兌換 GBP
0.0009093318
1 GAME 兌換 EUR
0.0010837242
1 GAME 兌換 USD
$0.00124566
1 GAME 兌換 MYR
RM0.0052815984
1 GAME 兌換 TRY
0.0487426758
1 GAME 兌換 JPY
¥0.1792255608
1 GAME 兌換 RUB
0.0983697702
1 GAME 兌換 INR
0.1067655186
1 GAME 兌換 IDR
Rp20.4206524704
1 GAME 兌換 KRW
1.7157845406
1 GAME 兌換 PHP
0.069383262
1 GAME 兌換 EGP
￡E.0.0618719322
1 GAME 兌換 BRL
R$0.0070130658
1 GAME 兌換 CAD
C$0.0017065542
1 GAME 兌換 BDT
0.1522694784
1 GAME 兌換 NGN
1.9709704482
1 GAME 兌換 UAH
0.051757173
1 GAME 兌換 VES
Bs0.11958336
1 GAME 兌換 PKR
Rs0.3503917014
1 GAME 兌換 KZT
0.6381391614
1 GAME 兌換 THB
฿0.0406458858
1 GAME 兌換 TWD
NT$0.0373573434
1 GAME 兌換 AED
د.إ0.0045715722
1 GAME 兌換 CHF
Fr0.0010214412
1 GAME 兌換 HKD
HK$0.0097659744
1 GAME 兌換 MAD
.د.م0.0114476154
1 GAME 兌換 MXN
$0.023978955