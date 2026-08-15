GameCow 今日價格

GameCow (GCOW) 今日實時價格為 $ 610.76，過去 24 小時內變化了 5.27%。目前 GCOW 兌 USD 的匯率為 $ 610.76 每 GCOW。

GameCow 目前市值在 $ 6,107,581 排名第 #-，流通供應量為 10.00K GCOW。過去 24 小時內，GCOW 的交易價格在 $ 573.53（低點）和 $ 619.27（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,089.41，而歷史最低價為 $ 410.27。

短期表現方面，GCOW 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +28.30%。過去一天，總交易量達到 $ 28.56K。

GameCow（GCOW）市場資訊

市值 $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M 成交量（24H） $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K 完全稀釋市值 $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M 流通量 10.00K 10.00K 10.00K 總供應量 10,000.0 10,000.0 10,000.0

GameCow 的目前市值為 $ 6.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 28.56K。GCOW 的流通量為 10.00K，總供應量是 10000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.11M。