Game Fantasy 價格 (GFT)
今天 Game Fantasy (GFT) 的實時價格爲 0.02037486 USD。目前其市值爲 $ 230.92K USD。GFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Game Fantasy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.03 USD
- Game Fantasy 當天價格變化爲 -1.80%
- 其循環供應量爲 11.33M USD
在獲取 MEXC 上從 GFT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GFT 價格信息的首選平臺。
今天內，Game Fantasy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003744557703141。
在過去30天內，Game Fantasy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0066345332。
在過去60天內，Game Fantasy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0083311131。
在過去90天內，Game Fantasy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01257250120235145。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0003744557703141
|-1.80%
|30天
|$ -0.0066345332
|-32.56%
|60天
|$ -0.0083311131
|-40.88%
|90天
|$ -0.01257250120235145
|-38.15%
Game Fantasy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-5.01%
-1.80%
-15.93%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
StarCrazy is the NFT and blockchain Play-To-Earn game.Collect, fuse, mine and earn.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 GFT 兌換 AUD
A$0.0330072732
|1 GFT 兌換 GBP
￡0.0165036366
|1 GFT 兌換 EUR
€0.0197636142
|1 GFT 兌換 USD
$0.02037486
|1 GFT 兌換 MYR
RM0.0914831214
|1 GFT 兌換 TRY
₺0.7216775412
|1 GFT 兌換 JPY
¥3.2125041762
|1 GFT 兌換 RUB
₽2.0706970218
|1 GFT 兌換 INR
₹1.7561091834
|1 GFT 兌換 IDR
Rp334.0140449184
|1 GFT 兌換 PHP
₱1.20211674
|1 GFT 兌換 EGP
￡E.1.0295416758
|1 GFT 兌換 BRL
R$0.1246941432
|1 GFT 兌換 CAD
C$0.0293397984
|1 GFT 兌換 BDT
৳2.4853254228
|1 GFT 兌換 NGN
₦31.5887754468
|1 GFT 兌換 UAH
₴0.8614490808
|1 GFT 兌換 VES
Bs1.07986758
|1 GFT 兌換 PKR
Rs5.6737872642
|1 GFT 兌換 KZT
₸10.751813622
|1 GFT 兌換 THB
฿0.7066001448
|1 GFT 兌換 TWD
NT$0.6746116146
|1 GFT 兌換 CHF
Fr0.0185411226
|1 GFT 兌換 HKD
HK$0.1585164108
|1 GFT 兌換 MAD
.د.م0.2045635944