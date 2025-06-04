GAME by Virtuals 價格 (GAME)
今天 GAME by Virtuals (GAME) 的實時價格爲 0.03710099 USD。目前其市值爲 $ 37.16M USD。GAME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GAME by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- GAME by Virtuals 當天價格變化爲 +6.75%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00234638。
在過去30天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045369687。
在過去60天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0645712827。
在過去90天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008767576161954865。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00234638
|+6.75%
|30天
|$ -0.0045369687
|-12.22%
|60天
|$ +0.0645712827
|+174.04%
|90天
|$ +0.008767576161954865
|+30.94%
GAME by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
+6.75%
-18.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 GAME 兌換 VND
₫976.31255185
|1 GAME 兌換 AUD
A$0.0571355246
|1 GAME 兌換 GBP
￡0.0270837227
|1 GAME 兌換 EUR
€0.0322778613
|1 GAME 兌換 USD
$0.03710099
|1 GAME 兌換 MYR
RM0.1573081976
|1 GAME 兌換 TRY
₺1.4517617387
|1 GAME 兌換 JPY
¥5.3380904412
|1 GAME 兌換 RUB
₽2.9298651803
|1 GAME 兌換 INR
₹3.1799258529
|1 GAME 兌換 IDR
Rp608.2128535056
|1 GAME 兌換 KRW
₩51.1032746359
|1 GAME 兌換 PHP
₱2.066525143
|1 GAME 兌換 EGP
￡E.1.8428061733
|1 GAME 兌換 BRL
R$0.2088785737
|1 GAME 兌換 CAD
C$0.0508283563
|1 GAME 兌換 BDT
৳4.5352250176
|1 GAME 兌換 NGN
₦58.7037834473
|1 GAME 兌換 UAH
₴1.5415461345
|1 GAME 兌換 VES
Bs3.56169504
|1 GAME 兌換 PKR
Rs10.4361374771
|1 GAME 兌換 KZT
₸19.0064661671
|1 GAME 兌換 THB
฿1.2106053037
|1 GAME 兌換 TWD
NT$1.1126586901
|1 GAME 兌換 AED
د.إ0.1361606333
|1 GAME 兌換 CHF
Fr0.0304228118
|1 GAME 兌換 HKD
HK$0.2908717616
|1 GAME 兌換 MAD
.د.م0.3409580981
|1 GAME 兌換 MXN
$0.7141940575