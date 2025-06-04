GAME by Virtuals 圖標

GAME by Virtuals 價格 (GAME)

USD

GAME by Virtuals (GAME) 實時價格圖表

$0.0370438
$0.0370438$0.0370438
+6.50%(1D)

今天 GAME by Virtuals (GAME) 的價格

今天 GAME by Virtuals (GAME) 的實時價格爲 0.03710099 USD。目前其市值爲 $ 37.16M USD。GAME 兌換 USD 的價格爲實時更新。
GAME by Virtuals 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- GAME by Virtuals 當天價格變化爲 +6.75%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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GAME by Virtuals (GAME) 價格表現 USD

今天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00234638
在過去30天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045369687
在過去60天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0645712827
在過去90天內，GAME by Virtuals 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008767576161954865

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00234638+6.75%
30天$ -0.0045369687-12.22%
60天$ +0.0645712827+174.04%
90天$ +0.008767576161954865+30.94%

GAME by Virtuals (GAME) 價格分析

GAME by Virtuals 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.033812
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$ 0.03812774
$ 0.03812774$ 0.03812774

$ 0.391761
$ 0.391761$ 0.391761

-0.03%

+6.75%

-18.49%

GAME by Virtuals (GAME) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 37.16M
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1.00B
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什麼是GAME by Virtuals (GAME)

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GAME by Virtuals (GAME) 資源

官網

大家還在問：關於 GAME by Virtuals (GAME) 的其他問題

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GAME 兌換爲當地貨幣

1 GAME 兌換 VND
976.31255185
1 GAME 兌換 AUD
A$0.0571355246
1 GAME 兌換 GBP
0.0270837227
1 GAME 兌換 EUR
0.0322778613
1 GAME 兌換 USD
$0.03710099
1 GAME 兌換 MYR
RM0.1573081976
1 GAME 兌換 TRY
1.4517617387
1 GAME 兌換 JPY
¥5.3380904412
1 GAME 兌換 RUB
2.9298651803
1 GAME 兌換 INR
3.1799258529
1 GAME 兌換 IDR
Rp608.2128535056
1 GAME 兌換 KRW
51.1032746359
1 GAME 兌換 PHP
2.066525143
1 GAME 兌換 EGP
￡E.1.8428061733
1 GAME 兌換 BRL
R$0.2088785737
1 GAME 兌換 CAD
C$0.0508283563
1 GAME 兌換 BDT
4.5352250176
1 GAME 兌換 NGN
58.7037834473
1 GAME 兌換 UAH
1.5415461345
1 GAME 兌換 VES
Bs3.56169504
1 GAME 兌換 PKR
Rs10.4361374771
1 GAME 兌換 KZT
19.0064661671
1 GAME 兌換 THB
฿1.2106053037
1 GAME 兌換 TWD
NT$1.1126586901
1 GAME 兌換 AED
د.إ0.1361606333
1 GAME 兌換 CHF
Fr0.0304228118
1 GAME 兌換 HKD
HK$0.2908717616
1 GAME 兌換 MAD
.د.م0.3409580981
1 GAME 兌換 MXN
$0.7141940575