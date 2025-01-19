Gambex 圖標

Gambex 價格 (GBE)

USD

Gambex (GBE) 實時價格圖表

$1.56
$1.56$1.56
+7.70%(1D)

今天 Gambex (GBE) 的價格

今天 Gambex (GBE) 的實時價格爲 1.56 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。GBE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gambex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 60.24K USD
- Gambex 當天價格變化爲 +7.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 GBE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GBE 價格信息的首選平臺。

Gambex (GBE) 價格表現 USD

今天內，Gambex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.112301
在過去30天內，Gambex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1065183600
在過去60天內，Gambex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1562460120
在過去90天內，Gambex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.112301+7.77%
30天$ -0.1065183600-6.82%
60天$ -0.1562460120-10.01%
90天$ 0--

Gambex (GBE) 價格分析

Gambex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 28.33
$ 28.33$ 28.33

+1.61%

+7.77%

+9.14%

Gambex (GBE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.24K
$ 60.24K$ 60.24K

0.00
0.00 0.00

什麼是Gambex (GBE)

Gambex is a gambling protocol that allows users to play, fund, own and earn revenue from games deployed inside the in-house Gambex Casino and third-party gambling operators

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Gambex (GBE) 資源

官網

大家還在問：關於 Gambex (GBE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GBE 兌換爲當地貨幣

1 GBE 兌換 AUD
A$2.5116
1 GBE 兌換 GBP
1.2792
1 GBE 兌換 EUR
1.5132
1 GBE 兌換 USD
$1.56
1 GBE 兌換 MYR
RM7.02
1 GBE 兌換 TRY
55.2708
1 GBE 兌換 JPY
¥243.7812
1 GBE 兌換 RUB
159.8844
1 GBE 兌換 INR
135.0648
1 GBE 兌換 IDR
Rp25,573.7664
1 GBE 兌換 PHP
91.338
1 GBE 兌換 EGP
￡E.78.624
1 GBE 兌換 BRL
R$9.516
1 GBE 兌換 CAD
C$2.2464
1 GBE 兌換 BDT
189.54
1 GBE 兌換 NGN
2,429.9028
1 GBE 兌換 UAH
65.6916
1 GBE 兌換 VES
Bs84.24
1 GBE 兌換 PKR
Rs434.8968
1 GBE 兌換 KZT
828.0168
1 GBE 兌換 THB
฿53.6484
1 GBE 兌換 TWD
NT$51.3084
1 GBE 兌換 CHF
Fr1.4196
1 GBE 兌換 HKD
HK$12.1368
1 GBE 兌換 MAD
.د.م15.6624