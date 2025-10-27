Gama Token（GAMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24H最低價 $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24H最高價 24H最低價 $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 24H最高價 $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 歷史最高 $ 0.873173$ 0.873173 $ 0.873173 最低價 $ 0.585643$ 0.585643 $ 0.585643 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Gama Token（GAMA）目前實時價格為 $0.764393。過去 24 小時內，GAMA 的交易價格在 $ 0.764393 至 $ 0.764393 之間波動，市場活躍度顯著。GAMA 的歷史最高價為 $ 0.873173，歷史最低價為 $ 0.585643。

從短期表現來看，GAMA 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 0.00%，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gama Token（GAMA）市場資訊

市值 $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M 流通量 100.03M 100.03M 100.03M 總供應量 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

Gama Token 的目前市值為 $ 76.46M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GAMA 的流通量為 100.03M，總供應量是 100027931.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 76.46M。