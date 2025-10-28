Gallo the Hen（GALLO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00157496$ 0.00157496 $ 0.00157496 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.00% 漲跌幅（1D） +1.34% 漲跌幅（7D） +5.97% 漲跌幅（7D） +5.97%

Gallo the Hen（GALLO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GALLO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GALLO 的歷史最高價為 $ 0.00157496，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GALLO 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.00%，過去 24 小時內變動為 +1.34%，過去 7 天內累計變動為 +5.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gallo the Hen（GALLO）市場資訊

市值 $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,894,489.393168 999,894,489.393168 999,894,489.393168

Gallo the Hen 的目前市值為 $ 12.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GALLO 的流通量為 999.89M，總供應量是 999894489.393168，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.00K。