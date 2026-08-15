Galiano 今日價格

Galiano (GALI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 GALI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GALI。

Galiano 目前市值在 $ 35,528 排名第 #-，流通供應量為 529.99M GALI。過去 24 小時內，GALI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0011035，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GALI 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 -15.83%。過去一天，總交易量達到 --。

Galiano（GALI）市場資訊

市值 $ 35.53K$ 35.53K $ 35.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 79.10K$ 79.10K $ 79.10K 流通量 529.99M 529.99M 529.99M 總供應量 1,179,987,874.198701 1,179,987,874.198701 1,179,987,874.198701

Galiano 的目前市值為 $ 35.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GALI 的流通量為 529.99M，總供應量是 1179987874.198701，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 79.10K。