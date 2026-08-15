Galaxy WETH Quality 今日價格

Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) 今日實時價格為 $ 1,897.57，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 ETH:GWETHQ 兌 USD 的匯率為 $ 1,897.57 每 ETH:GWETHQ。

Galaxy WETH Quality 目前市值在 $ 16,953,029 排名第 #-，流通供應量為 8.93K ETH:GWETHQ。過去 24 小時內，ETH:GWETHQ 的交易價格在 $ 1,871.14（低點）和 $ 1,901.16（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,003.64，而歷史最低價為 $ 1,833.35。

短期表現方面，ETH:GWETHQ 在過去一小時內波動了 +0.20%，過去7 天內波動了 -1.40%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Galaxy WETH Quality（ETH:GWETHQ）市場資訊

市值 $ 16.95M$ 16.95M $ 16.95M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 16.95M$ 16.95M $ 16.95M 流通量 8.93K 8.93K 8.93K 總供應量 8,934.095474285208 8,934.095474285208 8,934.095474285208

Galaxy WETH Quality 的目前市值為 $ 16.95M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。ETH:GWETHQ 的流通量為 8.93K，總供應量是 8934.095474285208，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.95M。