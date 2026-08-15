Galaxy USDT Quality 今日價格

Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) 今日實時價格為 $ 1.01，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 ETH:GUSDTQ 兌 USD 的匯率為 $ 1.01 每 ETH:GUSDTQ。

Galaxy USDT Quality 目前市值在 $ 27,503,387 排名第 #-，流通供應量為 27.23M ETH:GUSDTQ。過去 24 小時內，ETH:GUSDTQ 的交易價格在 $ 1.008（低點）和 $ 1.014（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.017，而歷史最低價為 $ 0.99997。

短期表現方面，ETH:GUSDTQ 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Galaxy USDT Quality（ETH:GUSDTQ）市場資訊

市值 $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M 流通量 27.23M 27.23M 27.23M 總供應量 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663

Galaxy USDT Quality 的目前市值為 $ 27.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。ETH:GUSDTQ 的流通量為 27.23M，總供應量是 27225140.07325663，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.50M。