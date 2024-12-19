Galaxy Fight Club 圖標

Galaxy Fight Club 價格 (GCOIN)

USD

Galaxy Fight Club (GCOIN) 實時價格圖表

$0.00423298
$0.00423298$0.00423298
-12.20%(1D)

今天 Galaxy Fight Club (GCOIN) 的價格

今天 Galaxy Fight Club (GCOIN) 的實時價格爲 0.00423298 USD。目前其市值爲 $ 336.92K USD。GCOIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Galaxy Fight Club 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.33K USD
- Galaxy Fight Club 當天價格變化爲 -12.20%
- 其循環供應量爲 79.59M USD

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Galaxy Fight Club (GCOIN) 價格表現 USD

今天內，Galaxy Fight Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000588449332623333
在過去30天內，Galaxy Fight Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013296361
在過去60天內，Galaxy Fight Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001025854
在過去90天內，Galaxy Fight Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000194022896047682

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000588449332623333-12.20%
30天$ +0.0013296361+31.41%
60天$ +0.0001025854+2.42%
90天$ +0.000194022896047682+4.80%

Galaxy Fight Club (GCOIN) 價格分析

Galaxy Fight Club 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0039821
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$ 0.005209
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$ 2.16
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+4.04%

-12.20%

-20.34%

Galaxy Fight Club (GCOIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 336.92K
$ 336.92K$ 336.92K

$ 9.33K
$ 9.33K$ 9.33K

79.59M
79.59M 79.59M

什麼是Galaxy Fight Club (GCOIN)

NFT collection with a cross-IP, cross-platform PvP fighting game where players can use their avatars to battle, win, and earn.

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Galaxy Fight Club (GCOIN) 資源

官網

大家還在問：關於 Galaxy Fight Club (GCOIN) 的其他問題

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GCOIN 兌換爲當地貨幣

1 GCOIN 兌換 AUD
A$0.0067304382
1 GCOIN 兌換 GBP
0.0033440542
1 GCOIN 兌換 EUR
0.0040636608
1 GCOIN 兌換 USD
$0.00423298
1 GCOIN 兌換 MYR
RM0.01904841
1 GCOIN 兌換 TRY
0.1485352682
1 GCOIN 兌換 JPY
¥0.6663980414
1 GCOIN 兌換 RUB
0.4401875902
1 GCOIN 兌換 INR
0.3602689278
1 GCOIN 兌換 IDR
Rp69.3931036512
1 GCOIN 兌換 PHP
0.2500844584
1 GCOIN 兌換 EGP
￡E.0.2155010118
1 GCOIN 兌換 BRL
R$0.026032827
1 GCOIN 兌換 CAD
C$0.0060531614
1 GCOIN 兌換 BDT
0.5058834398
1 GCOIN 兌換 NGN
6.5729290142
1 GCOIN 兌換 UAH
0.1777005004
1 GCOIN 兌換 VES
Bs0.211649
1 GCOIN 兌換 PKR
Rs1.1780806638
1 GCOIN 兌換 KZT
2.220832957
1 GCOIN 兌換 THB
฿0.1464187782
1 GCOIN 兌換 TWD
NT$0.138206797
1 GCOIN 兌換 CHF
Fr0.0037673522
1 GCOIN 兌換 HKD
HK$0.0328902546
1 GCOIN 兌換 MAD
.د.م0.0424567894