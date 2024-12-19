Galatasaray Fan Token 圖標

Galatasaray Fan Token 價格 (GAL)

USD

Galatasaray Fan Token (GAL) 實時價格圖表

$1.66
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-2.20%(1D)

今天 Galatasaray Fan Token (GAL) 的價格

今天 Galatasaray Fan Token (GAL) 的實時價格爲 1.66 USD。目前其市值爲 $ 10.93M USD。GAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Galatasaray Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.21M USD
- Galatasaray Fan Token 當天價格變化爲 -2.03%
- 其循環供應量爲 6.57M USD

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Galatasaray Fan Token (GAL) 價格表現 USD

今天內，Galatasaray Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.034635293388396
在過去30天內，Galatasaray Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0134830180
在過去60天內，Galatasaray Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1103765540
在過去90天內，Galatasaray Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2439548255476693

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.034635293388396-2.03%
30天$ -0.0134830180-0.81%
60天$ -0.1103765540-6.64%
90天$ -0.2439548255476693-12.81%

Galatasaray Fan Token (GAL) 價格分析

Galatasaray Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.63
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$ 1.71
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$ 33.63
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+0.12%

-2.03%

-5.46%

Galatasaray Fan Token (GAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

6.57M
6.57M 6.57M

什麼是Galatasaray Fan Token (GAL)

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Galatasaray Fan Token (GAL) 資源

官網

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GAL 兌換爲當地貨幣

1 GAL 兌換 AUD
A$2.656
1 GAL 兌換 GBP
1.3114
1 GAL 兌換 EUR
1.5936
1 GAL 兌換 USD
$1.66
1 GAL 兌換 MYR
RM7.47
1 GAL 兌換 TRY
58.2162
1 GAL 兌換 JPY
¥260.3378
1 GAL 兌換 RUB
171.561
1 GAL 兌換 INR
141.2992
1 GAL 兌換 IDR
Rp27,213.1104
1 GAL 兌換 PHP
98.023
1 GAL 兌換 EGP
￡E.84.5106
1 GAL 兌換 BRL
R$10.458
1 GAL 兌換 CAD
C$2.3738
1 GAL 兌換 BDT
198.37
1 GAL 兌換 NGN
2,581.632
1 GAL 兌換 UAH
69.6702
1 GAL 兌換 VES
Bs83
1 GAL 兌換 PKR
Rs461.8784
1 GAL 兌換 KZT
867.7318
1 GAL 兌換 THB
฿57.2866
1 GAL 兌換 TWD
NT$54.1824
1 GAL 兌換 CHF
Fr1.4774
1 GAL 兌換 HKD
HK$12.8982
1 GAL 兌換 MAD
.د.م16.5668