Galapagos Token 今日價格

Galapagos Token (0.000001) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.51%。目前 0.000001 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 0.000001。

Galapagos Token 目前市值在 $ 47,612 排名第 #-，流通供應量為 999.91M 0.000001。過去 24 小時內，0.000001 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，0.000001 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 +1.69%。過去一天，總交易量達到 --。

Galapagos Token（0.000001）市場資訊

市值 $ 47.61K$ 47.61K $ 47.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 47.61K$ 47.61K $ 47.61K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,910,608.186721 999,910,608.186721 999,910,608.186721

Galapagos Token 的目前市值為 $ 47.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。0.000001 的流通量為 999.91M，總供應量是 999910608.186721，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 47.61K。