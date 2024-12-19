Gala Music 價格 (MUSIC)
今天 Gala Music (MUSIC) 的實時價格爲 0.03127964 USD。目前其市值爲 $ 4.47M USD。MUSIC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gala Music 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.91M USD
- Gala Music 當天價格變化爲 -7.34%
- 其循環供應量爲 142.99M USD
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今天內，Gala Music 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00247933917851646。
在過去30天內，Gala Music 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0046204376。
在過去60天內，Gala Music 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0115609987。
在過去90天內，Gala Music 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001788471907513893。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00247933917851646
|-7.34%
|30天
|$ -0.0046204376
|-14.77%
|60天
|$ -0.0115609987
|-36.96%
|90天
|$ +0.001788471907513893
|+6.06%
Gala Music 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.14%
-7.34%
-13.91%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.
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|1 MUSIC 兌換 AUD
A$0.050047424
|1 MUSIC 兌換 GBP
￡0.0247109156
|1 MUSIC 兌換 EUR
€0.0300284544
|1 MUSIC 兌換 USD
$0.03127964
|1 MUSIC 兌換 MYR
RM0.14075838
|1 MUSIC 兌換 TRY
₺1.0969769748
|1 MUSIC 兌換 JPY
¥4.9055859412
|1 MUSIC 兌換 RUB
₽3.232750794
|1 MUSIC 兌換 INR
₹2.6625229568
|1 MUSIC 兌換 IDR
Rp512.7809015616
|1 MUSIC 兌換 PHP
₱1.847062742
|1 MUSIC 兌換 EGP
￡E.1.5924464724
|1 MUSIC 兌換 BRL
R$0.197061732
|1 MUSIC 兌換 CAD
C$0.0447298852
|1 MUSIC 兌換 BDT
৳3.73791698
|1 MUSIC 兌換 NGN
₦48.646096128
|1 MUSIC 兌換 UAH
₴1.3128064908
|1 MUSIC 兌換 VES
Bs1.563982
|1 MUSIC 兌換 PKR
Rs8.7032470336
|1 MUSIC 兌換 KZT
₸16.3508062172
|1 MUSIC 兌換 THB
฿1.0794603764
|1 MUSIC 兌換 TWD
NT$1.0209674496
|1 MUSIC 兌換 CHF
Fr0.0278388796
|1 MUSIC 兌換 HKD
HK$0.2430428028
|1 MUSIC 兌換 MAD
.د.م0.3121708072