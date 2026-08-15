Gains 今日價格

Gains (GAINS) 今日實時價格為 $ 0.00249125，過去 24 小時內變化了 0.55%。目前 GAINS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00249125 每 GAINS。

Gains 目前市值在 $ 144,748 排名第 #-，流通供應量為 58.11M GAINS。過去 24 小時內，GAINS 的交易價格在 $ 0.00247135（低點）和 $ 0.002501（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.86，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GAINS 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -0.15%。過去一天，總交易量達到 $ 31.72。

Gains（GAINS）市場資訊

市值 $ 144.75K$ 144.75K $ 144.75K 成交量（24H） $ 31.72$ 31.72 $ 31.72 完全稀釋市值 $ 249.11K$ 249.11K $ 249.11K 流通量 58.11M 58.11M 58.11M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Gains 的目前市值為 $ 144.75K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 31.72。GAINS 的流通量為 58.11M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 249.11K。