GAIMIN 今日價格

GAIMIN (GMRX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 GMRX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GMRX。

GAIMIN 目前市值在 $ 504,375 排名第 #-，流通供應量為 57.45B GMRX。過去 24 小時內，GMRX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03290951，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GMRX 在過去一小時內波動了 +0.46%，過去7 天內波動了 +1.36%。過去一天，總交易量達到 --。

GAIMIN（GMRX）市場資訊

市值 $ 504.38K$ 504.38K $ 504.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 817.86K$ 817.86K $ 817.86K 流通量 57.45B 57.45B 57.45B 總供應量 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855

GAIMIN 的目前市值為 $ 504.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GMRX 的流通量為 57.45B，總供應量是 93148936399.82855，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 817.86K。