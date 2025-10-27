Gaib AI Dollar Alpha USDC（AIDAUSDC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.989904 24H最低價 $ 1.0 24H最高價 歷史最高 $ 1.13 最低價 $ 0.926229 漲跌幅（1H） -0.23% 漲跌幅（1D） -0.32% 漲跌幅（7D） -0.91%

Gaib AI Dollar Alpha USDC（AIDAUSDC）目前實時價格為 $0.992486。過去 24 小時內，AIDAUSDC 的交易價格在 $ 0.989904 至 $ 1.0 之間波動，市場活躍度顯著。AIDAUSDC 的歷史最高價為 $ 1.13，歷史最低價為 $ 0.926229。

從短期表現來看，AIDAUSDC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.23%，過去 24 小時內變動為 -0.32%，過去 7 天內累計變動為 -0.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Gaib AI Dollar Alpha USDC（AIDAUSDC）市場資訊

市值 $ 113.95M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 113.95M 流通量 114.77M 總供應量 114,772,921.187424

Gaib AI Dollar Alpha USDC 的目前市值為 $ 113.95M, 它過去 24 小時的交易量為 --。AIDAUSDC 的流通量為 114.77M，總供應量是 114772921.187424，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.95M。