GaiAI 今日價格

GaiAI (GAIX) 今日實時價格為 $ 0.00524027，過去 24 小時內變化了 27.06%。目前 GAIX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00524027 每 GAIX。

GaiAI 目前市值在 $ 860,277 排名第 #-，流通供應量為 164.17M GAIX。過去 24 小時內，GAIX 的交易價格在 $ 0.00523901（低點）和 $ 0.00719122（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.229919，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GAIX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -27.10%。過去一天，總交易量達到 $ 17.76。

GaiAI（GAIX）市場資訊

市值 $ 860.28K$ 860.28K $ 860.28K 成交量（24H） $ 17.76$ 17.76 $ 17.76 完全稀釋市值 $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M 流通量 164.17M 164.17M 164.17M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GaiAI 的目前市值為 $ 860.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 17.76。GAIX 的流通量為 164.17M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.24M。