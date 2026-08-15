Gaia Everworld 今日價格

Gaia Everworld (GAIA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GAIA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GAIA。

Gaia Everworld 目前市值在 $ 42,210 排名第 #-，流通供應量為 422.47M GAIA。過去 24 小時內，GAIA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.37，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GAIA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Gaia Everworld（GAIA）市場資訊

市值 $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K 流通量 422.47M 422.47M 422.47M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Gaia Everworld 的目前市值為 $ 42.21K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GAIA 的流通量為 422.47M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.96K。