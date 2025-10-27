Fyni AI by Virtuals（FYNI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00106921 $ 0.00106921 $ 0.00106921 24H最低價 $ 0.00130621 $ 0.00130621 $ 0.00130621 24H最高價 24H最低價 $ 0.00106921$ 0.00106921 $ 0.00106921 24H最高價 $ 0.00130621$ 0.00130621 $ 0.00130621 歷史最高 $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 最低價 $ 0.00054168$ 0.00054168 $ 0.00054168 漲跌幅（1H） -0.15% 漲跌幅（1D） +8.36% 漲跌幅（7D） +37.97% 漲跌幅（7D） +37.97%

Fyni AI by Virtuals（FYNI）目前實時價格為 $0.00117419。過去 24 小時內，FYNI 的交易價格在 $ 0.00106921 至 $ 0.00130621 之間波動，市場活躍度顯著。FYNI 的歷史最高價為 $ 0.00465516，歷史最低價為 $ 0.00054168。

從短期表現來看，FYNI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.15%，過去 24 小時內變動為 +8.36%，過去 7 天內累計變動為 +37.97%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fyni AI by Virtuals（FYNI）市場資訊

市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fyni AI by Virtuals 的目前市值為 $ 1.17M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FYNI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.17M。