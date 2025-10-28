Fyde（FYDE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00601522 $ 0.00601522 $ 0.00601522 24H最低價 $ 0.00602376 $ 0.00602376 $ 0.00602376 24H最高價 24H最低價 $ 0.00601522$ 0.00601522 $ 0.00601522 24H最高價 $ 0.00602376$ 0.00602376 $ 0.00602376 歷史最高 $ 0.301155$ 0.301155 $ 0.301155 最低價 $ 0.00501375$ 0.00501375 $ 0.00501375 漲跌幅（1H） -0.05% 漲跌幅（1D） -0.03% 漲跌幅（7D） -1.64% 漲跌幅（7D） -1.64%

Fyde（FYDE）目前實時價格為 $0.00601615。過去 24 小時內，FYDE 的交易價格在 $ 0.00601522 至 $ 0.00602376 之間波動，市場活躍度顯著。FYDE 的歷史最高價為 $ 0.301155，歷史最低價為 $ 0.00501375。

從短期表現來看，FYDE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.05%，過去 24 小時內變動為 -0.03%，過去 7 天內累計變動為 -1.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fyde（FYDE）市場資訊

市值 $ 104.26K$ 104.26K $ 104.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 601.62K$ 601.62K $ 601.62K 流通量 17.33M 17.33M 17.33M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Fyde 的目前市值為 $ 104.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FYDE 的流通量為 17.33M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 601.62K。