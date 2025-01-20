FX1Sports 價格 (FXI)
今天 FX1Sports (FXI) 的實時價格爲 0.00697236 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FXI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FX1Sports 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.90K USD
- FX1Sports 當天價格變化爲 +3.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，FX1Sports 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00023953。
在過去30天內，FX1Sports 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036659748。
在過去60天內，FX1Sports 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010317781。
在過去90天內，FX1Sports 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002616616469364843。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00023953
|+3.56%
|30天
|$ -0.0036659748
|-52.57%
|60天
|$ +0.0010317781
|+14.80%
|90天
|$ -0.002616616469364843
|-27.28%
FX1Sports 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.77%
+3.56%
+11.79%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
FX1 Company Overview FX1 is at the forefront of revolutionizing the sports data landscape. Our vision is to establish a decentralized sports data economy, powered by cutting-edge AI and blockchain technology. We empower leagues, athletes, brands, and fans by delivering real-time, data-driven solutions with transparency and fan-driven validation. Our mission is to redefine how sports data is captured, validated, and monetized, transforming it into a secure, community-driven ecosystem.
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|1 FXI 兌換 AUD
A$0.011155776
|1 FXI 兌換 GBP
￡0.0056476116
|1 FXI 兌換 EUR
€0.0067631892
|1 FXI 兌換 USD
$0.00697236
|1 FXI 兌換 MYR
RM0.0313058964
|1 FXI 兌換 TRY
₺0.2480068452
|1 FXI 兌換 JPY
¥1.088734014
|1 FXI 兌換 RUB
₽0.7110412728
|1 FXI 兌換 INR
₹0.603457758
|1 FXI 兌換 IDR
Rp114.3009653184
|1 FXI 兌換 PHP
₱0.4079527836
|1 FXI 兌換 EGP
￡E.0.3509886024
|1 FXI 兌換 BRL
R$0.0423919488
|1 FXI 兌換 CAD
C$0.0100401984
|1 FXI 兌換 BDT
৳0.8470720164
|1 FXI 兌換 NGN
₦10.843414272
|1 FXI 兌換 UAH
₴0.293536356
|1 FXI 兌換 VES
Bs0.37650744
|1 FXI 兌換 PKR
Rs1.9426389432
|1 FXI 兌換 KZT
₸3.69883698
|1 FXI 兌換 THB
฿0.2390822244
|1 FXI 兌換 TWD
NT$0.22834479
|1 FXI 兌換 CHF
Fr0.0063448476
|1 FXI 兌換 HKD
HK$0.0542449608
|1 FXI 兌換 MAD
.د.م0.0700024944