FX Stock Token 圖標

FX Stock Token 價格 (FXST)

USD

FX Stock Token (FXST) 實時價格圖表

$0.02210567
$0.02210567$0.02210567
+231.30%(1D)

今天 FX Stock Token (FXST) 的價格

今天 FX Stock Token (FXST) 的實時價格爲 0.02210567 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FXST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FX Stock Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.46 USD
- FX Stock Token 當天價格變化爲 +231.36%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 FXST兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FXST 價格信息的首選平臺。

FX Stock Token (FXST) 價格表現 USD

今天內，FX Stock Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01543454
在過去30天內，FX Stock Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0052298036
在過去60天內，FX Stock Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0216031373
在過去90天內，FX Stock Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.1499017582081443

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01543454+231.36%
30天$ -0.0052298036-23.65%
60天$ -0.0216031373-97.72%
90天$ -3.1499017582081443-99.30%

FX Stock Token (FXST) 價格分析

FX Stock Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00131773
$ 0.00131773$ 0.00131773

$ 0.02219121
$ 0.02219121$ 0.02219121

$ 4.55
$ 4.55$ 4.55

-0.06%

+231.36%

+240.12%

FX Stock Token (FXST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.46
$ 0.46$ 0.46

0.00
0.00 0.00

什麼是FX Stock Token (FXST)

Fx$tock token is a world class leading token in the most revenue generating industry, first is Gaming zone & the 2nd is Trading zone.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

FX Stock Token (FXST) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 FX Stock Token (FXST) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FXST 兌換爲當地貨幣

1 FXST 兌換 AUD
A$0.0351480153
1 FXST 兌換 GBP
0.017684536
1 FXST 兌換 EUR
0.0210003865
1 FXST 兌換 USD
$0.02210567
1 FXST 兌換 MYR
RM0.0970438913
1 FXST 兌換 TRY
0.7902777025
1 FXST 兌換 JPY
¥3.4387580252
1 FXST 兌換 RUB
2.1526501446
1 FXST 兌換 INR
1.9125825684
1 FXST 兌換 IDR
Rp356.5430146001
1 FXST 兌換 PHP
1.2934027517
1 FXST 兌換 EGP
￡E.1.1105888608
1 FXST 兌換 BRL
R$0.1302023963
1 FXST 兌換 CAD
C$0.0316111081
1 FXST 兌換 BDT
2.6957864565
1 FXST 兌換 NGN
34.1663024953
1 FXST 兌換 UAH
0.9282170833
1 FXST 兌換 VES
Bs1.23791752
1 FXST 兌換 PKR
Rs6.1643871362
1 FXST 兌換 KZT
11.4239891993
1 FXST 兌換 THB
฿0.7476137594
1 FXST 兌換 TWD
NT$0.7281607698
1 FXST 兌換 CHF
Fr0.019895103
1 FXST 兌換 HKD
HK$0.1719821126
1 FXST 兌換 MAD
.د.م0.2203935299