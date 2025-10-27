FVIX（FVIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 41.65 $ 41.65 $ 41.65 24H最低價 $ 42.65 $ 42.65 $ 42.65 24H最高價 24H最低價 $ 41.65$ 41.65 $ 41.65 24H最高價 $ 42.65$ 42.65 $ 42.65 歷史最高 $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 最低價 $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -0.62% 漲跌幅（7D） -6.77% 漲跌幅（7D） -6.77%

FVIX（FVIX）目前實時價格為 $42.2。過去 24 小時內，FVIX 的交易價格在 $ 41.65 至 $ 42.65 之間波動，市場活躍度顯著。FVIX 的歷史最高價為 $ 95.98，歷史最低價為 $ 18.95。

從短期表現來看，FVIX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -0.62%，過去 7 天內累計變動為 -6.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FVIX（FVIX）市場資訊

市值 $ 669.40K$ 669.40K $ 669.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 669.40K$ 669.40K $ 669.40K 流通量 15.90K 15.90K 15.90K 總供應量 15,903.357510522073 15,903.357510522073 15,903.357510522073

FVIX 的目前市值為 $ 669.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FVIX 的流通量為 15.90K，總供應量是 15903.357510522073，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 669.40K。