Futureswap 圖標

Futureswap 價格 (FST)

USD

Futureswap (FST) 實時價格圖表

$0.00427206
$0.00427206$0.00427206
+6.00%(1D)

今天 Futureswap (FST) 的價格

今天 Futureswap (FST) 的實時價格爲 0.00427206 USD。目前其市值爲 $ 147.37K USD。FST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Futureswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 366.78 USD
- Futureswap 當天價格變化爲 +6.03%
- 其循環供應量爲 34.54M USD

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Futureswap (FST) 價格表現 USD

今天內，Futureswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00024287
在過去30天內，Futureswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021529708
在過去60天內，Futureswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025999022
在過去90天內，Futureswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01240016875221225

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00024287+6.03%
30天$ +0.0021529708+50.40%
60天$ -0.0025999022-60.85%
90天$ -0.01240016875221225-74.37%

Futureswap (FST) 價格分析

Futureswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00383987
$ 0.00383987$ 0.00383987

$ 0.00428775
$ 0.00428775$ 0.00428775

$ 22.66
$ 22.66$ 22.66

+0.12%

+6.03%

-11.36%

Futureswap (FST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 147.37K
$ 147.37K$ 147.37K

$ 366.78
$ 366.78$ 366.78

34.54M
34.54M 34.54M

什麼是Futureswap (FST)

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Futureswap (FST) 資源

官網

大家還在問：關於 Futureswap (FST) 的其他問題

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FST 兌換爲當地貨幣

1 FST 兌換 AUD
A$0.0067925754
1 FST 兌換 GBP
0.0033749274
1 FST 兌換 EUR
0.0041011776
1 FST 兌換 USD
$0.00427206
1 FST 兌換 MYR
RM0.01922427
1 FST 兌換 TRY
0.1499065854
1 FST 兌換 JPY
¥0.6725504058
1 FST 兌換 RUB
0.4442515194
1 FST 兌換 INR
0.3635950266
1 FST 兌換 IDR
Rp70.0337592864
1 FST 兌換 PHP
0.2523933048
1 FST 兌換 EGP
￡E.0.2174905746
1 FST 兌換 BRL
R$0.026273169
1 FST 兌換 CAD
C$0.0061090458
1 FST 兌換 BDT
0.5105538906
1 FST 兌換 NGN
6.6336120474
1 FST 兌換 UAH
0.1793410788
1 FST 兌換 VES
Bs0.213603
1 FST 兌換 PKR
Rs1.1889570186
1 FST 兌換 KZT
2.241336279
1 FST 兌換 THB
฿0.1477705554
1 FST 兌換 TWD
NT$0.139482759
1 FST 兌換 CHF
Fr0.0038021334
1 FST 兌換 HKD
HK$0.0331939062
1 FST 兌換 MAD
.د.م0.0428487618