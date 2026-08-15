Futardio cult 今日價格

Futardio cult (FUTARDIO) 今日實時價格為 $ 0.00805936，過去 24 小時內變化了 28.32%。目前 FUTARDIO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00805936 每 FUTARDIO。

Futardio cult 目前市值在 $ 107,994 排名第 #-，流通供應量為 13.40M FUTARDIO。過去 24 小時內，FUTARDIO 的交易價格在 $ 0.00801935（低點）和 $ 0.01125194（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.051716，而歷史最低價為 $ 0.00228239。

短期表現方面，FUTARDIO 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -60.59%。過去一天，總交易量達到 $ 4.46K。

Futardio cult（FUTARDIO）市場資訊

市值 $ 107.99K$ 107.99K $ 107.99K 成交量（24H） $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K 完全稀釋市值 $ 107.99K$ 107.99K $ 107.99K 流通量 13.40M 13.40M 13.40M 總供應量 13,399,859.845449 13,399,859.845449 13,399,859.845449

Futardio cult 的目前市值為 $ 107.99K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.46K。FUTARDIO 的流通量為 13.40M，總供應量是 13399859.845449，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 107.99K。