FUSIO（FUSIO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00178212 24H最低價 $ 0.00178248 24H最高價 歷史最高 $ 0.00609484 最低價 $ 0.0017627 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） -7.92%

FUSIO（FUSIO）目前實時價格為 $0.00178216。過去 24 小時內，FUSIO 的交易價格在 $ 0.00178212 至 $ 0.00178248 之間波動，市場活躍度顯著。FUSIO 的歷史最高價為 $ 0.00609484，歷史最低價為 $ 0.0017627。

從短期表現來看，FUSIO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 -7.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FUSIO（FUSIO）市場資訊

市值 $ 358.39K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.78M 流通量 201.10M 總供應量 1,000,000,000.0

FUSIO 的目前市值為 $ 358.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FUSIO 的流通量為 201.10M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.78M。