FUSIO 目前實時價格為 0.00178216 USD。跟蹤 FUSIO 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FUSIO 價格趨勢。

FUSIO 圖標

FUSIO 價格 (FUSIO)

未上架

1 FUSIO 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00178216
$0.00178216
0.00%1D
FUSIO (FUSIO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 23:11:57 (UTC+8)

FUSIO（FUSIO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00178212
$ 0.00178212
24H最低價
$ 0.00178248
$ 0.00178248
24H最高價

$ 0.00178212
$ 0.00178212

$ 0.00178248
$ 0.00178248

$ 0.00609484
$ 0.00609484

$ 0.0017627
$ 0.0017627

--

-0.00%

-7.92%

-7.92%

FUSIO（FUSIO）目前實時價格為 $0.00178216。過去 24 小時內，FUSIO 的交易價格在 $ 0.00178212$ 0.00178248 之間波動，市場活躍度顯著。FUSIO 的歷史最高價為 $ 0.00609484，歷史最低價為 $ 0.0017627

從短期表現來看，FUSIO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 -7.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FUSIO（FUSIO）市場資訊

$ 358.39K
$ 358.39K

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M

201.10M
201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

FUSIO 的目前市值為 $ 358.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FUSIO 的流通量為 201.10M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.78M

FUSIO（FUSIO）價格歷史 USD

今天內，FUSIO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，FUSIO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0008097249
在過去60天內，FUSIO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0010911452
在過去90天內，FUSIO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ -0.0008097249-45.43%
60天$ -0.0010911452-61.22%
90天$ 0--

什麼是FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

FUSIO (FUSIO) 資源

白皮書
官網

FUSIO 價格預測 (USD)

FUSIO（FUSIO）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 FUSIO（FUSIO）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 FUSIO 的長期和短期價格預測。

現在就查看 FUSIO 價格預測

FUSIO 兌換為當地貨幣

FUSIO（FUSIO）代幣經濟

了解 FUSIO（FUSIO）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FUSIO 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 FUSIO (FUSIO) 的其他問題

FUSIO（FUSIO）今日價格是多少？
FUSIO 實時價格為 0.00178216 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FUSIO 兌 USD 的價格是多少？
目前 FUSIO 兌 USD 的價格為 $ 0.00178216。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
FUSIO 的市值是多少？
FUSIO 的市值為 $ 358.39K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FUSIO 的流通供應量是多少？
FUSIO 的流通供應量為 201.10M USD
FUSIO 的歷史最高價（ATH）是多少？
FUSIO 的歷史最高價是 0.00609484 USD
FUSIO 的歷史最低價（ATL）是多少？
FUSIO 的歷史最低價是 0.0017627 USD
FUSIO 的交易量是多少？
FUSIO 的 24 小時實時交易量為 -- USD
FUSIO 今年會漲嗎？
FUSIO 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FUSIO 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 23:11:57 (UTC+8)

FUSIO（FUSIO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

$114,969.67

$4,166.10

$0.05490

$199.88

$5.2780

$4,166.10

$114,969.67

$199.88

$2.6590

$0.20316

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001380

$0.02236

$0.1743

$0.04815

$0.02236

$0.000000000001224

$0.0003439

