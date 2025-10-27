Fusaka（FUSAKA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000282 $ 0.00000303 24H最低價 $ 0.00000282 24H最高價 $ 0.00000303 歷史最高 $ 0.00000853 最低價 $ 0.00000124 漲跌幅（1H） +0.07% 漲跌幅（1D） +3.12% 漲跌幅（7D） -8.89%

Fusaka（FUSAKA）目前實時價格為 $0.00000293。過去 24 小時內，FUSAKA 的交易價格在 $ 0.00000282 至 $ 0.00000303 之間波動，市場活躍度顯著。FUSAKA 的歷史最高價為 $ 0.00000853，歷史最低價為 $ 0.00000124。

從短期表現來看，FUSAKA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.07%，過去 24 小時內變動為 +3.12%，過去 7 天內累計變動為 -8.89%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Fusaka（FUSAKA）市場資訊

市值 $ 1.23M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.23M 流通量 420.69B 總供應量 420,690,000,000.0

Fusaka 的目前市值為 $ 1.23M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FUSAKA 的流通量為 420.69B，總供應量是 420690000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.23M。