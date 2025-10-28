Furo（FURO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000838 $ 0.00000838 $ 0.00000838 24H最低價 $ 0.00000913 $ 0.00000913 $ 0.00000913 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000838$ 0.00000838 $ 0.00000838 24H最高價 $ 0.00000913$ 0.00000913 $ 0.00000913 歷史最高 $ 0.00865713$ 0.00865713 $ 0.00865713 最低價 $ 0.00000564$ 0.00000564 $ 0.00000564 漲跌幅（1H） -4.81% 漲跌幅（1D） -4.05% 漲跌幅（7D） +0.73% 漲跌幅（7D） +0.73%

Furo（FURO）目前實時價格為 $0.00000838。過去 24 小時內，FURO 的交易價格在 $ 0.00000838 至 $ 0.00000913 之間波動，市場活躍度顯著。FURO 的歷史最高價為 $ 0.00865713，歷史最低價為 $ 0.00000564。

從短期表現來看，FURO 在過去 1 小時內的價格變動為 -4.81%，過去 24 小時內變動為 -4.05%，過去 7 天內累計變動為 +0.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Furo（FURO）市場資訊

市值 $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.36K$ 8.36K $ 8.36K 流通量 997.67M 997.67M 997.67M 總供應量 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Furo 的目前市值為 $ 8.36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FURO 的流通量為 997.67M，總供應量是 997674575.7383333，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.36K。