Furio 圖標

Furio 價格 ($FUR)

USD

Furio ($FUR) 實時價格圖表

$0.00147982
$0.00147982$0.00147982
0.00%(1D)

今天 Furio ($FUR) 的價格

今天 Furio ($FUR) 的實時價格爲 0.00147982 USD。目前其市值爲 $ 305.20 USD。$FUR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Furio 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.20 USD
- Furio 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 206.24K USD

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Furio ($FUR) 價格表現 USD

今天內，Furio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Furio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000208397
在過去60天內，Furio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000683505
在過去90天內，Furio 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000208397-1.40%
60天$ -0.0000683505-4.61%
90天$ 0--

Furio ($FUR) 價格分析

Furio 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 20.28
$ 20.28$ 20.28

--

--

-0.61%

Furio ($FUR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 305.20
$ 305.20$ 305.20

$ 1.20
$ 1.20$ 1.20

206.24K
206.24K 206.24K

什麼是Furio ($FUR)

Furio offers a deflationary up to 2.5% daily ROI system. Paired with USDC for stability. Participants can compound their daily rewards to achieve optimal results, claim up to 2.5% a day from day 1 of depositing, and earn bonuses by creating teams that offers rewards in a round robin system.

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Furio ($FUR) 資源

官網

大家還在問：關於 Furio ($FUR) 的其他問題

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$FUR 兌換爲當地貨幣

1 $FUR 兌換 AUD
A$0.0023973084
1 $FUR 兌換 GBP
0.0011986542
1 $FUR 兌換 EUR
0.0014354254
1 $FUR 兌換 USD
$0.00147982
1 $FUR 兌換 MYR
RM0.0066443918
1 $FUR 兌換 TRY
0.0524152244
1 $FUR 兌換 JPY
¥0.2333232194
1 $FUR 兌換 RUB
0.1503941066
1 $FUR 兌換 INR
0.1275456858
1 $FUR 兌換 IDR
Rp24.2593403808
1 $FUR 兌換 PHP
0.08730938
1 $FUR 兌換 EGP
￡E.0.0747753046
1 $FUR 兌換 BRL
R$0.0090564984
1 $FUR 兌換 CAD
C$0.0021309408
1 $FUR 兌換 BDT
0.1805084436
1 $FUR 兌換 NGN
2.2942833316
1 $FUR 兌換 UAH
0.0625667896
1 $FUR 兌換 VES
Bs0.07843046
1 $FUR 兌換 PKR
Rs0.4120854754
1 $FUR 兌換 KZT
0.780901014
1 $FUR 兌換 THB
฿0.0513201576
1 $FUR 兌換 TWD
NT$0.0489968402
1 $FUR 兌換 CHF
Fr0.0013466362
1 $FUR 兌換 HKD
HK$0.0115129996
1 $FUR 兌換 MAD
.د.م0.0148573928