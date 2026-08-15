Funtico 今日價格

Funtico (TICO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.06%。目前 TICO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TICO。

Funtico 目前市值在 $ 188,574 排名第 #-，流通供應量為 2.13B TICO。過去 24 小時內，TICO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03006951，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TICO 在過去一小時內波動了 -0.58%，過去7 天內波動了 -19.09%。過去一天，總交易量達到 --。

Funtico（TICO）市場資訊

市值 $ 188.57K$ 188.57K $ 188.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 884.55K$ 884.55K $ 884.55K 流通量 2.13B 2.13B 2.13B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Funtico 的目前市值為 $ 188.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TICO 的流通量為 2.13B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 884.55K。