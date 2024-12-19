Fungify Token 價格 (FUNG)
今天 Fungify Token (FUNG) 的實時價格爲 0.01363151 USD。目前其市值爲 $ 718.78K USD。FUNG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fungify Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.94K USD
- Fungify Token 當天價格變化爲 +14.81%
- 其循環供應量爲 52.75M USD
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今天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00175847。
在過去30天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0043521117。
在過去60天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0065152851。
在過去90天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002960913792405181。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00175847
|+14.81%
|30天
|$ +0.0043521117
|+31.93%
|60天
|$ +0.0065152851
|+47.80%
|90天
|$ +0.002960913792405181
|+27.75%
Fungify Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.34%
+14.81%
+10.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Fungify is two products: Pools is a cross-margin pooled lending protocol that is fully general to any digital asset including NFTs. Index is an NFT ETF that earns yield by lending itself out.
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|1 FUNG 兌換 AUD
A$0.021810416
|1 FUNG 兌換 GBP
￡0.0107688929
|1 FUNG 兌換 EUR
€0.0130862496
|1 FUNG 兌換 USD
$0.01363151
|1 FUNG 兌換 MYR
RM0.061341795
|1 FUNG 兌換 TRY
₺0.4780570557
|1 FUNG 兌換 JPY
¥2.1378297133
|1 FUNG 兌換 RUB
₽1.4088165585
|1 FUNG 兌換 INR
₹1.1603141312
|1 FUNG 兌換 IDR
Rp223.4673412944
|1 FUNG 兌換 PHP
₱0.8049406655
|1 FUNG 兌換 EGP
￡E.0.6939801741
|1 FUNG 兌換 BRL
R$0.085878513
|1 FUNG 兌換 CAD
C$0.0194930593
|1 FUNG 兌換 BDT
৳1.628965445
|1 FUNG 兌換 NGN
₦21.199724352
|1 FUNG 兌換 UAH
₴0.5721144747
|1 FUNG 兌換 VES
Bs0.6815755
|1 FUNG 兌換 PKR
Rs3.7928313424
|1 FUNG 兌換 KZT
₸7.1255992223
|1 FUNG 兌換 THB
฿0.4704234101
|1 FUNG 兌換 TWD
NT$0.4449324864
|1 FUNG 兌換 CHF
Fr0.0121320439
|1 FUNG 兌換 HKD
HK$0.1059168327
|1 FUNG 兌換 MAD
.د.م0.1360424698