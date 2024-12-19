Fungify Token 圖標

Fungify Token 價格 (FUNG)

USD

Fungify Token (FUNG) 實時價格圖表

$0.01363151
$0.01363151$0.01363151
+14.80%(1D)

今天 Fungify Token (FUNG) 的價格

今天 Fungify Token (FUNG) 的實時價格爲 0.01363151 USD。目前其市值爲 $ 718.78K USD。FUNG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fungify Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.94K USD
- Fungify Token 當天價格變化爲 +14.81%
- 其循環供應量爲 52.75M USD

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Fungify Token (FUNG) 價格表現 USD

今天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00175847
在過去30天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0043521117
在過去60天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0065152851
在過去90天內，Fungify Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002960913792405181

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00175847+14.81%
30天$ +0.0043521117+31.93%
60天$ +0.0065152851+47.80%
90天$ +0.002960913792405181+27.75%

Fungify Token (FUNG) 價格分析

Fungify Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01172319
$ 0.01172319$ 0.01172319

$ 0.01402919
$ 0.01402919$ 0.01402919

$ 0.02369175
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-0.34%

+14.81%

+10.63%

Fungify Token (FUNG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 718.78K
$ 718.78K$ 718.78K

$ 2.94K
$ 2.94K$ 2.94K

52.75M
52.75M 52.75M

什麼是Fungify Token (FUNG)

Fungify is two products: Pools is a cross-margin pooled lending protocol that is fully general to any digital asset including NFTs. Index is an NFT ETF that earns yield by lending itself out.

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Fungify Token (FUNG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Fungify Token (FUNG) 的其他問題

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FUNG 兌換爲當地貨幣

1 FUNG 兌換 AUD
A$0.021810416
1 FUNG 兌換 GBP
0.0107688929
1 FUNG 兌換 EUR
0.0130862496
1 FUNG 兌換 USD
$0.01363151
1 FUNG 兌換 MYR
RM0.061341795
1 FUNG 兌換 TRY
0.4780570557
1 FUNG 兌換 JPY
¥2.1378297133
1 FUNG 兌換 RUB
1.4088165585
1 FUNG 兌換 INR
1.1603141312
1 FUNG 兌換 IDR
Rp223.4673412944
1 FUNG 兌換 PHP
0.8049406655
1 FUNG 兌換 EGP
￡E.0.6939801741
1 FUNG 兌換 BRL
R$0.085878513
1 FUNG 兌換 CAD
C$0.0194930593
1 FUNG 兌換 BDT
1.628965445
1 FUNG 兌換 NGN
21.199724352
1 FUNG 兌換 UAH
0.5721144747
1 FUNG 兌換 VES
Bs0.6815755
1 FUNG 兌換 PKR
Rs3.7928313424
1 FUNG 兌換 KZT
7.1255992223
1 FUNG 兌換 THB
฿0.4704234101
1 FUNG 兌換 TWD
NT$0.4449324864
1 FUNG 兌換 CHF
Fr0.0121320439
1 FUNG 兌換 HKD
HK$0.1059168327
1 FUNG 兌換 MAD
.د.م0.1360424698