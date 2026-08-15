Funds are SAFU 今日價格

Funds are SAFU (SAFU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 27.01%。目前 SAFU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SAFU。

Funds are SAFU 目前市值在 $ 31,808 排名第 #-，流通供應量為 979.97M SAFU。過去 24 小時內，SAFU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00240412，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SAFU 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 +15.47%。過去一天，總交易量達到 --。

Funds are SAFU（SAFU）市場資訊

市值 $ 31.81K$ 31.81K $ 31.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.46K$ 32.46K $ 32.46K 流通量 979.97M 979.97M 979.97M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Funds are SAFU 的目前市值為 $ 31.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SAFU 的流通量為 979.97M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.46K。