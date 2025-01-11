Funded 圖標

Funded 價格 (FUNDED)

USD

Funded (FUNDED) 實時價格圖表

$0.096527
$0.096527$0.096527
-3.90%(1D)

今天 Funded (FUNDED) 的價格

今天 Funded (FUNDED) 的實時價格爲 0.096527 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FUNDED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Funded 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 755.17 USD
- Funded 當天價格變化爲 -3.90%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Funded (FUNDED) 價格表現 USD

今天內，Funded 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00392008196986269
在過去30天內，Funded 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0369471475
在過去60天內，Funded 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0507965711
在過去90天內，Funded 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.062009887679154814

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00392008196986269-3.90%
30天$ -0.0369471475-38.27%
60天$ +0.0507965711+52.62%
90天$ +0.062009887679154814+179.65%

Funded (FUNDED) 價格分析

Funded 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0967
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$ 0.100961
$ 0.100961$ 0.100961

$ 0.161404
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-0.17%

-3.90%

-11.29%

Funded (FUNDED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 755.17
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什麼是Funded (FUNDED)

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Funded (FUNDED) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Funded (FUNDED) 的其他問題

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FUNDED 兌換爲當地貨幣

1 FUNDED 兌換 AUD
A$0.15637374
1 FUNDED 兌換 GBP
0.07818687
1 FUNDED 兌換 EUR
0.09363119
1 FUNDED 兌換 USD
$0.096527
1 FUNDED 兌換 MYR
RM0.43340623
1 FUNDED 兌換 TRY
3.41898634
1 FUNDED 兌換 JPY
¥15.21941209
1 FUNDED 兌換 RUB
9.81003901
1 FUNDED 兌換 INR
8.31966213
1 FUNDED 兌換 IDR
Rp1,582.40958288
1 FUNDED 兌換 PHP
5.695093
1 FUNDED 兌換 EGP
￡E.4.87750931
1 FUNDED 兌換 BRL
R$0.59074524
1 FUNDED 兌換 CAD
C$0.13899888
1 FUNDED 兌換 BDT
11.77436346
1 FUNDED 兌換 NGN
149.65353026
1 FUNDED 兌換 UAH
4.08116156
1 FUNDED 兌換 VES
Bs5.115931
1 FUNDED 兌換 PKR
Rs26.87987369
1 FUNDED 兌換 KZT
50.9372979
1 FUNDED 兌換 THB
฿3.34755636
1 FUNDED 兌換 TWD
NT$3.19600897
1 FUNDED 兌換 CHF
Fr0.08783957
1 FUNDED 兌換 HKD
HK$0.75098006
1 FUNDED 兌換 MAD
.د.م0.96913108