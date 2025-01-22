Fuel 圖標

Fuel 價格 (FUELX)

USD

Fuel (FUELX) 實時價格圖表

$0.00024184
$0.00024184$0.00024184
-6.80%(1D)

今天 Fuel (FUELX) 的價格

今天 Fuel (FUELX) 的實時價格爲 0.00024161 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FUELX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fuel 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.20K USD
- Fuel 當天價格變化爲 -6.71%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Fuel (FUELX) 價格表現 USD

今天內，Fuel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Fuel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001251256
在過去60天內，Fuel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001469249
在過去90天內，Fuel 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008173172982324694

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.71%
30天$ -0.0001251256-51.78%
60天$ -0.0001469249-60.81%
90天$ -0.0008173172982324694-77.18%

Fuel (FUELX) 價格分析

Fuel 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00024159
$ 0.00024159$ 0.00024159

$ 0.0002697
$ 0.0002697$ 0.0002697

$ 0.01941918
$ 0.01941918$ 0.01941918

-0.16%

-6.71%

+44.30%

Fuel (FUELX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.20K
$ 4.20K$ 4.20K

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什麼是Fuel (FUELX)

DevourGO’s Payment & Rewards Token. DPAY isn’t just another token, it’s the beating heart of the Devour platform.

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Fuel (FUELX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Fuel (FUELX) 的其他問題

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FUELX 兌換爲當地貨幣

1 FUELX 兌換 AUD
A$0.0003841599
1 FUELX 兌換 GBP
0.0001957041
1 FUELX 兌換 EUR
0.0002319456
1 FUELX 兌換 USD
$0.00024161
1 FUELX 兌換 MYR
RM0.0010727484
1 FUELX 兌換 TRY
0.0086133965
1 FUELX 兌換 JPY
¥0.03769116
1 FUELX 兌換 RUB
0.0238589875
1 FUELX 兌換 INR
0.0209040972
1 FUELX 兌換 IDR
Rp3.8969349383
1 FUELX 兌換 PHP
0.0141269367
1 FUELX 兌換 EGP
￡E.0.012152983
1 FUELX 兌換 BRL
R$0.0014544922
1 FUELX 兌換 CAD
C$0.0003455023
1 FUELX 兌換 BDT
0.0292565549
1 FUELX 兌換 NGN
0.3745873118
1 FUELX 兌換 UAH
0.0101790293
1 FUELX 兌換 VES
Bs0.01328855
1 FUELX 兌換 PKR
Rs0.0670008691
1 FUELX 兌換 KZT
0.125902971
1 FUELX 兌換 THB
฿0.0081736663
1 FUELX 兌換 TWD
NT$0.0079151436
1 FUELX 兌換 CHF
Fr0.000217449
1 FUELX 兌換 HKD
HK$0.0018797258
1 FUELX 兌換 MAD
.د.م0.0024112678