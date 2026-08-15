Fud the Pug 今日價格

Fud the Pug (FUD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.99%。目前 FUD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FUD。

Fud the Pug 目前市值在 $ 327,368 排名第 #-，流通供應量為 57.50T FUD。過去 24 小時內，FUD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FUD 在過去一小時內波動了 +0.60%，過去7 天內波動了 -20.59%。過去一天，總交易量達到 --。

Fud the Pug（FUD）市場資訊

市值 $ 327.37K$ 327.37K $ 327.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 429.79K$ 429.79K $ 429.79K 流通量 57.50T 57.50T 57.50T 總供應量 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

Fud the Pug 的目前市值為 $ 327.37K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FUD 的流通量為 57.50T，總供應量是 75490000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 429.79K。