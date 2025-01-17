FROQ 價格 (FROQ)
今天 FROQ (FROQ) 的實時價格爲 0.255037 USD。目前其市值爲 $ 91.63K USD。FROQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FROQ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.58K USD
- FROQ 當天價格變化爲 -8.52%
- 其循環供應量爲 359.26K USD
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今天內，FROQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0237652680380705。
在過去30天內，FROQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，FROQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，FROQ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0237652680380705
|-8.52%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
FROQ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.27%
-8.52%
+3.09%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.
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|1 FROQ 兌換 AUD
A$0.4080592
|1 FROQ 兌換 GBP
￡0.20657997
|1 FROQ 兌換 EUR
€0.24738589
|1 FROQ 兌換 USD
$0.255037
|1 FROQ 兌換 MYR
RM1.1476665
|1 FROQ 兌換 TRY
₺9.03596091
|1 FROQ 兌換 JPY
¥39.6072461
|1 FROQ 兌換 RUB
₽26.29941544
|1 FROQ 兌換 INR
₹22.0862042
|1 FROQ 兌換 IDR
Rp4,180.93375728
|1 FROQ 兌換 PHP
₱14.94006746
|1 FROQ 兌換 EGP
￡E.12.8538648
|1 FROQ 兌換 BRL
R$1.54042348
|1 FROQ 兌換 CAD
C$0.36470291
|1 FROQ 兌換 BDT
৳31.00739846
|1 FROQ 兌換 NGN
₦397.25328231
|1 FROQ 兌換 UAH
₴10.75746066
|1 FROQ 兌換 VES
Bs13.771998
|1 FROQ 兌換 PKR
Rs71.15787337
|1 FROQ 兌換 KZT
₸135.2971285
|1 FROQ 兌換 THB
฿8.80642761
|1 FROQ 兌換 TWD
NT$8.39326767
|1 FROQ 兌換 CHF
Fr0.23208367
|1 FROQ 兌換 HKD
HK$1.98418786
|1 FROQ 兌換 MAD
.د.م2.56312185