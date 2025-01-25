Froggy Friends 圖標

Froggy Friends 價格 (TAD)

USD

Froggy Friends (TAD) 實時價格圖表

$16.8
$16.8$16.8
-8.20%(1D)

今天 Froggy Friends (TAD) 的價格

今天 Froggy Friends (TAD) 的實時價格爲 16.76 USD。目前其市值爲 $ 168.04K USD。TAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Froggy Friends 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 189.70 USD
- Froggy Friends 當天價格變化爲 -8.64%
- 其循環供應量爲 10.00K USD

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Froggy Friends (TAD) 價格表現 USD

今天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.5858360909212
在過去30天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.1386729840
在過去60天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +23.5477329600
在過去90天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.5858360909212-8.64%
30天$ -5.1386729840-30.66%
60天$ +23.5477329600+140.50%
90天$ 0--

Froggy Friends (TAD) 價格分析

Froggy Friends 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 16.63
$ 16.63$ 16.63

$ 18.78
$ 18.78$ 18.78

$ 823.5
$ 823.5$ 823.5

-0.50%

-8.64%

-11.13%

Froggy Friends (TAD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 168.04K
$ 168.04K$ 168.04K

$ 189.70
$ 189.70$ 189.70

10.00K
10.00K 10.00K

什麼是Froggy Friends (TAD)

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大家還在問：關於 Froggy Friends (TAD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TAD 兌換爲當地貨幣

1 TAD 兌換 AUD
A$26.4808
1 TAD 兌換 GBP
13.408
1 TAD 兌換 EUR
15.922
1 TAD 兌換 USD
$16.76
1 TAD 兌換 MYR
RM73.2412
1 TAD 兌換 TRY
597.3264
1 TAD 兌換 JPY
¥2,615.0628
1 TAD 兌換 RUB
1,637.6196
1 TAD 兌換 INR
1,444.3768
1 TAD 兌換 IDR
Rp270,322.5428
1 TAD 兌換 PHP
976.27
1 TAD 兌換 EGP
￡E.842.19
1 TAD 兌換 BRL
R$99.0516
1 TAD 兌換 CAD
C$23.9668
1 TAD 兌換 BDT
2,044.5524
1 TAD 兌換 NGN
26,105.8788
1 TAD 兌換 UAH
702.5792
1 TAD 兌換 VES
Bs938.56
1 TAD 兌換 PKR
Rs4,667.1572
1 TAD 兌換 KZT
8,683.8588
1 TAD 兌換 THB
฿562.298
1 TAD 兌換 TWD
NT$548.7224
1 TAD 兌換 CHF
Fr15.084
1 TAD 兌換 HKD
HK$130.3928
1 TAD 兌換 MAD
.د.م167.0972