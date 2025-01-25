Froggy Friends 價格 (TAD)
今天 Froggy Friends (TAD) 的實時價格爲 16.76 USD。目前其市值爲 $ 168.04K USD。TAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Froggy Friends 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 189.70 USD
- Froggy Friends 當天價格變化爲 -8.64%
- 其循環供應量爲 10.00K USD
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今天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.5858360909212。
在過去30天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5.1386729840。
在過去60天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +23.5477329600。
在過去90天內，Froggy Friends 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.5858360909212
|-8.64%
|30天
|$ -5.1386729840
|-30.66%
|60天
|$ +23.5477329600
|+140.50%
|90天
|$ 0
|--
Froggy Friends 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.50%
-8.64%
-11.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 TAD 兌換 AUD
A$26.4808
|1 TAD 兌換 GBP
￡13.408
|1 TAD 兌換 EUR
€15.922
|1 TAD 兌換 USD
$16.76
|1 TAD 兌換 MYR
RM73.2412
|1 TAD 兌換 TRY
₺597.3264
|1 TAD 兌換 JPY
¥2,615.0628
|1 TAD 兌換 RUB
₽1,637.6196
|1 TAD 兌換 INR
₹1,444.3768
|1 TAD 兌換 IDR
Rp270,322.5428
|1 TAD 兌換 PHP
₱976.27
|1 TAD 兌換 EGP
￡E.842.19
|1 TAD 兌換 BRL
R$99.0516
|1 TAD 兌換 CAD
C$23.9668
|1 TAD 兌換 BDT
৳2,044.5524
|1 TAD 兌換 NGN
₦26,105.8788
|1 TAD 兌換 UAH
₴702.5792
|1 TAD 兌換 VES
Bs938.56
|1 TAD 兌換 PKR
Rs4,667.1572
|1 TAD 兌換 KZT
₸8,683.8588
|1 TAD 兌換 THB
฿562.298
|1 TAD 兌換 TWD
NT$548.7224
|1 TAD 兌換 CHF
Fr15.084
|1 TAD 兌換 HKD
HK$130.3928
|1 TAD 兌換 MAD
.د.م167.0972