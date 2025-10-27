Froggi（$FROGGI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00156866 24H最低價 $ 0.00168091 24H最高價 歷史最高 $ 0.00854903 最低價 $ 0.00135168 漲跌幅（1H） +1.83% 漲跌幅（1D） +4.84% 漲跌幅（7D） +2.92%

Froggi（$FROGGI）目前實時價格為 $0.00164834。過去 24 小時內，$FROGGI 的交易價格在 $ 0.00156866 至 $ 0.00168091 之間波動，市場活躍度顯著。$FROGGI 的歷史最高價為 $ 0.00854903，歷史最低價為 $ 0.00135168。

從短期表現來看，$FROGGI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.83%，過去 24 小時內變動為 +4.84%，過去 7 天內累計變動為 +2.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Froggi（$FROGGI）市場資訊

市值 $ 126.49K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 126.49K 流通量 76.74M 總供應量 76,740,000.0

Froggi 的目前市值為 $ 126.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$FROGGI 的流通量為 76.74M，總供應量是 76740000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 126.49K。