Friends With Benefits Pro 圖標

Friends With Benefits Pro 價格 (FWB)

USD

Friends With Benefits Pro (FWB) 實時價格圖表

$2.07
$2.07$2.07
-5.90%(1D)

今天 Friends With Benefits Pro (FWB) 的價格

今天 Friends With Benefits Pro (FWB) 的實時價格爲 2.07 USD。目前其市值爲 $ 1.23M USD。FWB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Friends With Benefits Pro 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 155.95 USD
- Friends With Benefits Pro 當天價格變化爲 -5.99%
- 其循環供應量爲 597.46K USD

在獲取 MEXC 上從 FWB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FWB 價格信息的首選平臺。

Friends With Benefits Pro (FWB) 價格表現 USD

今天內，Friends With Benefits Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.131805463338297
在過去30天內，Friends With Benefits Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.8975915370
在過去60天內，Friends With Benefits Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4841475390
在過去90天內，Friends With Benefits Pro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3093286792608397

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.131805463338297-5.99%
30天$ +0.8975915370+43.36%
60天$ +0.4841475390+23.39%
90天$ -0.3093286792608397-13.00%

Friends With Benefits Pro (FWB) 價格分析

Friends With Benefits Pro 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

$ 196.19
$ 196.19$ 196.19

--

-5.99%

+12.13%

Friends With Benefits Pro (FWB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

$ 155.95
$ 155.95$ 155.95

597.46K
597.46K 597.46K

什麼是Friends With Benefits Pro (FWB)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Friends With Benefits Pro (FWB) 資源

官網

大家還在問：關於 Friends With Benefits Pro (FWB) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FWB 兌換爲當地貨幣

1 FWB 兌換 AUD
A$3.312
1 FWB 兌換 GBP
1.6353
1 FWB 兌換 EUR
1.9872
1 FWB 兌換 USD
$2.07
1 FWB 兌換 MYR
RM9.315
1 FWB 兌換 TRY
72.5949
1 FWB 兌換 JPY
¥324.6381
1 FWB 兌換 RUB
213.9345
1 FWB 兌換 INR
176.1984
1 FWB 兌換 IDR
Rp33,934.4208
1 FWB 兌換 PHP
122.2335
1 FWB 兌換 EGP
￡E.105.3837
1 FWB 兌換 BRL
R$13.041
1 FWB 兌換 CAD
C$2.9601
1 FWB 兌換 BDT
247.365
1 FWB 兌換 NGN
3,219.264
1 FWB 兌換 UAH
86.8779
1 FWB 兌換 VES
Bs103.5
1 FWB 兌換 PKR
Rs575.9568
1 FWB 兌換 KZT
1,082.0511
1 FWB 兌換 THB
฿71.4357
1 FWB 兌換 TWD
NT$67.5648
1 FWB 兌換 CHF
Fr1.8423
1 FWB 兌換 HKD
HK$16.0839
1 FWB 兌換 MAD
.د.م20.6586