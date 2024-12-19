Freysa AI 價格 (FAI)
今天 Freysa AI (FAI) 的實時價格爲 0.01700486 USD。目前其市值爲 $ 140.26M USD。FAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Freysa AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.43M USD
- Freysa AI 當天價格變化爲 +25.29%
- 其循環供應量爲 8.19B USD
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今天內，Freysa AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00343202。
在過去30天內，Freysa AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Freysa AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Freysa AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00343202
|+25.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Freysa AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
+25.29%
+198.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Freysa is the world's first adversarial agent game. She is an AI that controls a prize pool. Convince her to send it to you. Players contribute a message fee to try to convince an AI to send them a prize pool. The AI has been specifically conditioned not to let this go. The prize pool grows with every new message until someone wins. Currently, 15% of the message fee goes to acquiring the FAI token which goes directly into each player's wallet. Our first game rewarded one smart human $50,000 in ETH.
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|1 FAI 兌換 AUD
A$0.027207776
|1 FAI 兌換 GBP
￡0.0134338394
|1 FAI 兌換 EUR
€0.0163246656
|1 FAI 兌換 USD
$0.01700486
|1 FAI 兌換 MYR
RM0.07652187
|1 FAI 兌換 TRY
₺0.5963604402
|1 FAI 兌換 JPY
¥2.6668721938
|1 FAI 兌換 RUB
₽1.757452281
|1 FAI 兌換 INR
₹1.4474536832
|1 FAI 兌換 IDR
Rp278.7681521184
|1 FAI 兌換 PHP
₱1.004136983
|1 FAI 兌換 EGP
￡E.0.8657174226
|1 FAI 兌換 BRL
R$0.107130618
|1 FAI 兌換 CAD
C$0.0243169498
|1 FAI 兌換 BDT
৳2.03208077
|1 FAI 兌換 NGN
₦26.445958272
|1 FAI 兌換 UAH
₴0.7136939742
|1 FAI 兌換 VES
Bs0.850243
|1 FAI 兌換 PKR
Rs4.7314322464
|1 FAI 兌換 KZT
₸8.8889504678
|1 FAI 兌換 THB
฿0.5868377186
|1 FAI 兌換 TWD
NT$0.5550386304
|1 FAI 兌換 CHF
Fr0.0151343254
|1 FAI 兌換 HKD
HK$0.1321277622
|1 FAI 兌換 MAD
.د.م0.1697085028