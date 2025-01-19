FRENZ 圖標

FRENZ 價格 (FRENZ)

USD

FRENZ (FRENZ) 實時價格圖表

$0.00419346
$0.00419346$0.00419346
-5.30%(1D)

今天 FRENZ (FRENZ) 的價格

今天 FRENZ (FRENZ) 的實時價格爲 0.00419346 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FRENZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FRENZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.52 USD
- FRENZ 當天價格變化爲 -5.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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FRENZ (FRENZ) 價格表現 USD

今天內，FRENZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000238936453743887
在過去30天內，FRENZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005643386
在過去60天內，FRENZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017512065
在過去90天內，FRENZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000238936453743887-5.39%
30天$ -0.0005643386-13.45%
60天$ -0.0017512065-41.76%
90天$ 0--

FRENZ (FRENZ) 價格分析

FRENZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00413136
$ 0.00413136$ 0.00413136

$ 0.00444014
$ 0.00444014$ 0.00444014

$ 0.138655
$ 0.138655$ 0.138655

+0.73%

-5.39%

+22.85%

FRENZ (FRENZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 43.52
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什麼是FRENZ (FRENZ)

FrenZ is an embodiment of the full out degenerate, a crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. In the underground party scene on the blockchain, where the faint-hearted dare not tread, $FrenZ, the ultimate party frog, has leapt onto the scene with a swagger that demands infinite chaos. FrenZ is an embodiment of the full out degenerate we all know we can be, a full-blown crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. He is hell-bent on turning the meme world upside down. Think of the wildest bash you've never been cool enough to attend, then imagine it on steroids—that's just Tuesday for $FrenZ.

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FRENZ (FRENZ) 資源

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大家還在問：關於 FRENZ (FRENZ) 的其他問題

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FRENZ 兌換爲當地貨幣

1 FRENZ 兌換 AUD
A$0.0067514706
1 FRENZ 兌換 GBP
0.0034386372
1 FRENZ 兌換 EUR
0.0040676562
1 FRENZ 兌換 USD
$0.00419346
1 FRENZ 兌換 MYR
RM0.01887057
1 FRENZ 兌換 TRY
0.1485742878
1 FRENZ 兌換 JPY
¥0.6553119942
1 FRENZ 兌換 RUB
0.4297877154
1 FRENZ 兌換 INR
0.3630697668
1 FRENZ 兌換 IDR
Rp68.7452349024
1 FRENZ 兌換 PHP
0.245527083
1 FRENZ 兌換 EGP
￡E.0.211350384
1 FRENZ 兌換 BRL
R$0.025580106
1 FRENZ 兌換 CAD
C$0.0060385824
1 FRENZ 兌換 BDT
0.50950539
1 FRENZ 兌換 NGN
6.5318590998
1 FRENZ 兌換 UAH
0.1765866006
1 FRENZ 兌換 VES
Bs0.22644684
1 FRENZ 兌換 PKR
Rs1.1690527788
1 FRENZ 兌換 KZT
2.2258046988
1 FRENZ 兌換 THB
฿0.1442130894
1 FRENZ 兌換 TWD
NT$0.1379228994
1 FRENZ 兌換 CHF
Fr0.0038160486
1 FRENZ 兌換 HKD
HK$0.0326251188
1 FRENZ 兌換 MAD
.د.م0.0421023384