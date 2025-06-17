Fren Pet 價格 (FP)
今天 Fren Pet (FP) 的實時價格爲 0.434825 USD。目前其市值爲 $ 3.19M USD。FP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fren Pet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Fren Pet 當天價格變化爲 -2.44%
- 其循環供應量爲 7.33M USD
在獲取 MEXC 上從 FP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FP 價格信息的首選平台。
今天內，Fren Pet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0108902064517425。
在過去30天內，Fren Pet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1451734138。
在過去60天內，Fren Pet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0084739130。
在過去90天內，Fren Pet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.179232464755082。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0108902064517425
|-2.44%
|30天
|$ -0.1451734138
|-33.38%
|60天
|$ -0.0084739130
|-1.94%
|90天
|$ -0.179232464755082
|-29.18%
Fren Pet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.22%
-2.44%
-4.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
了解 Fren Pet（FP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FP 代幣的完整經濟學！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 FP 兌換 VND
₫11,442.419875
|1 FP 兌換 AUD
A$0.66528225
|1 FP 兌換 GBP
￡0.31742225
|1 FP 兌換 EUR
€0.3739495
|1 FP 兌換 USD
$0.434825
|1 FP 兌換 MYR
RM1.843658
|1 FP 兌換 TRY
₺17.1234085
|1 FP 兌換 JPY
¥63.014839
|1 FP 兌換 RUB
₽34.2207275
|1 FP 兌換 INR
₹37.5253975
|1 FP 兌換 IDR
Rp7,128.277548
|1 FP 兌換 KRW
₩594.8319035
|1 FP 兌換 PHP
₱24.71110475
|1 FP 兌換 EGP
￡E.21.793429
|1 FP 兌換 BRL
R$2.3741445
|1 FP 兌換 CAD
C$0.58701375
|1 FP 兌換 BDT
৳53.153008
|1 FP 兌換 NGN
₦672.06117175
|1 FP 兌換 UAH
₴18.05828225
|1 FP 兌換 VES
Bs44.35215
|1 FP 兌換 PKR
Rs123.14244
|1 FP 兌換 KZT
₸222.86955375
|1 FP 兌換 THB
฿14.15355375
|1 FP 兌換 TWD
NT$12.84038225
|1 FP 兌換 AED
د.إ1.59580775
|1 FP 兌換 CHF
Fr0.35220825
|1 FP 兌換 HKD
HK$3.409028
|1 FP 兌換 MAD
.د.م3.9569075
|1 FP 兌換 MXN
$8.2355855