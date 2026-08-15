FreeRossDAO 今日價格

FreeRossDAO (FREE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 FREE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FREE。

FreeRossDAO 目前市值在 $ 290,534 排名第 #-，流通供應量為 7.72B FREE。過去 24 小時內，FREE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01386973，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FREE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.66%。過去一天，總交易量達到 --。

FreeRossDAO（FREE）市場資訊

市值 $ 290.53K$ 290.53K $ 290.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 290.53K$ 290.53K $ 290.53K 流通量 7.72B 7.72B 7.72B 總供應量 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893

FreeRossDAO 的目前市值為 $ 290.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FREE 的流通量為 7.72B，總供應量是 9287305927.354893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 290.53K。